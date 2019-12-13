Кунцевич: белорусскую книгу знают и уважают за пределами страны

Андрей Кунцевич

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую книгу знают и уважают за пределами страны, заявил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА. "Белорусскую книгу знают и уважают не только в Беларуси, но и за ее пределами, о чем свидетельствуют итоги международного конкурса "Искусство книги" СНГ. Среди стран Содружества по количеству наград за 16 лет проведения этого конкурса Беларусь занимает первое место. Это стало возможным благодаря кропотливой работе писателей, книгоиздателей, Министерства информации, Министерства культуры, а также других государственных и общественных организаций", - сказал Андрей Кунцевич. Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси сегодня дали старт проекту "Книги Беларуси. Год 2019". Мероприятие прошло в Национальной библиотеке. Сотни издателей, представителей общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей были приглашены на уникальную выставку, которая впервые представила книги, изданные в Беларуси в 2019 году. "Сегодняшняя встреча - это дань уважения нашим литераторам, книгоиздателям, людям, которые вносят значительный вклад в развитие отечественной литературы и культуры в целом, - отметил замглавы Администрации. - Президент подчеркивает, что культура - это основа, на которой формируется и развивается нация. И книжное слово, слово писателя занимает в этом непростом процессе очень важное место. Поэтому важно, в том числе и на государственном уровне, поддерживать книгоиздательское дело, содействовать его расширению, создавать надлежащие условия для популяризации книжного чтения".-0- В Беларуси книга Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" признана самой популярной в 2019 году Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси сегодня дали старт проекту "Книги Беларуси. Год 2019". Мероприятие проходит в выставочном зале Национальной библиотеки. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!