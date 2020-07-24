Кунцевич: фейки, клевета, оскорбления и даже угрозы - все это в арсенале современных медиапровокаторов от политики

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следование своим путем и отказ от остановки экономики дали Беларуси конкурентные преимущества перед другими странами. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время встречи с работниками культуры Узденского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уровень заболеваемости, в том числе в Узденском районе, устойчиво пошел на снижение. Нас многие критиковали за то, что белорусы избрали свой путь, что не закрыли границы. Но теперь видно, что этот путь не был ошибочным. Как образно говорят эксперты, сегодня реальный сектор экономики - это не кран с водой, который закрыл, потом через какое-то время открыл, и вода снова потекла. То, что мы не остановили наши предприятия, а продолжили их работу, позволяет Беларуси иметь конкурентные преимущества", - считает Андрей Кунцевич.

"Целый ряд наших производителей смогли воспользоваться паузой в работе конкурентов и нарастить в период пандемии продажи своей продукции на освободившихся сегментах рынка", - отметил замглавы Администрации Президента.

Говоря о пандемии, он обратил внимание на информационный аспект этой проблемы. Распространение COVID-19 во всем мире сопровождалось небывалым инфошумом, который спровоцировал панические настроения - зачастую совсем необоснованные. "Сегодня во время электоральной кампании мы также стали свидетелями нагнетания информационной истерии, далекой от норм объективной и профессиональной журналистики, да и от норм морали вообще. Те, кто ее раздувает, не гнушаются ничем - откровенные фейки, клевета и оскорбления, а порой неприкрытое давление и даже угрозы - все это в арсенале современных медиапровокаторов от политики", - считает Андрей Кунцевич.

Во время встречи разговор шел и о следующей пятилетней программе развития страны, одной из главных в ней станет тема равномерного развития регионов. Наиболее важные моменты уже были отражены в недавнем распоряжении Президента о дополнительных мерах по решению актуальных для граждан вопросов. В перечне региональных объектов - бассейн, который очень ждут жители Узды. "Его возведение будет на особом контроле", - подчеркнул замглавы Администрации.

Андрей Кунцевич ответил и на ряд вопросов работников культуры. В частности, их волновало внесение изменений в госпрограмму "Культура Беларуси".

В завершение он отметил значимость развития культурной сферы в каждом населенном пункте. "Я всегда с большим уважением относился к работникам культуры, поскольку сегодня именно вы являетесь лицом любого региона. Да, может быть, денег на сферу выделяется не так много, как хотелось бы, но зато в каждом регионе у нас есть добротные центры культуры, есть широкая сеть сельских клубных учреждений и библиотек, работают школы искусств со своими филиалами на селе, музеи. Сохранение и развитие широкой сети учреждений культуры в регионах можно рассматривать как одно из несомненных достижений нашего государства", - заключил он.-0-