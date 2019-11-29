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29 ноября 2019, 17:55

Кунцевич молодежи: ждем инициативы, энергии, смелости и созидания

Андрей Кунцевич. Фото из архива
Андрей Кунцевич. Фото из архива

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ждут от молодежи инициативы, энергии, смелости и созидания. С такими словами заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич обратился к участникам Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения!" во время торжественной церемонии закрытия Белорусским республиканским союзом молодежи третьего трудового семестра - 2019, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодому белорусскому государству необходима ваша инициатива и энергия, ваша смелость и устремленность в завтрашний день, - отметил Андрей Кунцевич, обращаясь к бойцам студенческих отрядов. - Во время работы в студотрядах каждый из вас получил первый трудовой и управленческий опыт. Без сомнения, он будет чрезвычайно полезен для вашего дальнейшего профессионального становления. Хочу поблагодарить БРСМ за постоянный поиск новых форм этого популярного молодежного движения".

Как отметил заместитель главы Администрации Президента, на протяжении более чем полувековой истории студотрядовское движение Беларуси - удел активных, неравнодушных, открытых молодых людей. "Они всегда работали там, где это было нужнее Родине. Поэтому не удивительно, что студенческие отряды с белорусской пропиской оставили свой яркий след на крупнейших стройках Сибири и Казахстана, на сельхозобъектах Молдовы и Краснодарского края. Наших стройотрядовцев знали и уважали в самых разных уголках Советского Союза. В период становления независимой Беларуси, благодаря поддержке Президента, студотрядовское движение получило новый виток в своем развитии", - подчеркнул он.

В третьем трудовом семестре 2019 года БРСМ оказал помощь в трудоустройстве более чем 26,5 тыс. юношей и девушек - как в составе студенческих отрядов, так и индивидуально. Знаковыми объектами для ребят стали Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" в Островце, реконструкция Коссовского замка, который был объявлен Брестской областной молодежной стройкой, строительство школы в микрорайоне Билево-2 Витебска, возведение третьей линии Минского метрополитена. Высоко оценена работа белорусской молодежи в составе сервисных отрядов на объектах II Европейских игр в Минске.

Белорусские студенческие сельхозотряды трудились за пределами Беларуси в хозяйствах Московской области, Дубоссарского района Молдовы. Традиционно студенческие сервисные отряды выезжали на работу во Всероссийский детский центр "Орленок" в Краснодарский край.

Торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра стала центральным событием Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения!", мероприятия которого по 1 декабря пройдут в Минске и Минской области.-0-

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