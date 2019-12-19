Кунцевич: молодежные форумы - лучшие площадки для развития международного диалога

19 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Молодежные форумы - лучшие площадки для развития международного диалога. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич на встрече со студентами Белорусско-Российского университета во время Единого дня информирования, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"Молодежная аудитория очень подходит для развития международного диалога. Процесс становления студенческого движения, творческих конкурсов и фестивалей идет не только в Беларуси, но и странах СНГ. Возможность общаться со сверстниками из других вузов и государств поможет обменяться опытом, обсудить общие для студенчества проблемы, найти новые пути развития. Молодежь должна общаться, - отметил Андрей Кунцевич. - И если студенты БРУ выступят с идей создания нового молодежного форума или фестиваля - мы поддержим".

Во время встречи с молодежью заместитель главы Администрации Президента рассказал о традициях суверенной Беларуси и презентовал книгу с одноименным названием, которую в этом году выпустило Белорусское телеграфное агентство. Он передал ее ректору вуза Михаилу Лустенкову, чтобы у каждого учащегося и преподавателя была возможность познакомиться с традициями белорусского государства.

Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич и ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков во время презентации книги "Традиции суверенной Беларуси"

По традиции молодые люди смогли задать интересующие их вопросы. Ребята спрашивали про развитие студотрядовского движения, возможность девушек принимать в них участие. "В этом году мы приняли участие в строительстве новой школы в районе Казимировка, помогали возводить и этот учебный корпус, где мы сейчас находимся, некоторые принимали участие в строительстве АЭС. Мы хотим развиваться в этом направлении. Потому интересно узнать, какие крупные проекты готовят на следующий год, может быть, не только в Беларуси, но и за ее пределами", - сказал студент 4-го курса Белорусско-Российского вуза и командир студотряда Владислав Ласица.

Михаил Лустенков

Вячеслава Шведа, студента 4-го курса, интересовало, можно ли создать новый молодежный форум в Могилеве. "В нашем вузе проходит много форумов, творческих фестивалей и встреч. К нам часто приезжают студенты из университетов Беларуси и других стран. Хотелось бы создать молодежный форум, который объединит в себе все направления студенческой жизни", - предложил молодой человек.

Встреча прошла на позитивной волне. Все студенты, которые задали вопросы, вскоре отправятся на экскурсию во Дворец Независимости в Минске. По словам Андрея Кунцевича, такое общение затрагивает много важных и интересных тем. "Необходимо чувствовать, что сегодня беспокоит молодежь, какие решения должны приниматься, в том числе на республиканском уровне, чтобы учащиеся вузов могли реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал", - отметил он.-0-

Фото Олега Фойницкого