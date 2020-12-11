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11 декабря 2020, 11:43

Кунцевич: на историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы

Андрей Кунцевич. Фото из архива
Андрей Кунцевич. Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время круглого стола "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму" на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первым делом мне бы хотелось отметить активность наших парламентариев и их готовность обсуждать на своих площадках наиболее актуальные проблемы развития общества и государства. Я полагаю, что тема сегодняшнего круглого стола в их числе. Нам, действительно, всем вместе необходимо более предметно посмотреть на вопросы патриотического и гражданского воспитания. Сегодня это очень важно", - сказал Андрей Кунцевич.

Замглавы Администрации Президента отметил, что путь белорусов к собственной государственности был непростым и долгим. "И каждый шаг, пройденный нашим народом на этом пути, заслуживает уважения и достойного отношения нынешнего поколения белорусов. Это все наша история, и неважно, о каком периоде идет речь. Будь то эпоха Полоцкого княжества или советский период - это наша общая государственная биография, из которой нельзя просто так вырывать страницы в угоду чьим-либо интересам и навязанным извне стереотипам", - подчеркнул он.

Андрей Кунцевич полагает, что в связи с этим требует дальнейшей реализации государственная историческая политика, направленная на закрепление национальной концепции исторического прошлого, белорусской модели памяти. "Некоторые сегодня недовольны, что мы много внимания уделяем периоду Великой Отечественной войны. Да, действительно, история Беларуси началась не в 1941-м и не в 1945-м. Но она вполне могла бы закончиться в эти годы, если бы не мужество и героизм всего советского народа и белорусов в частности. На различных фронтах сражались 1,3 млн наших соотечественников, более 300 тыс. из них отмечены боевыми наградами, орденами и медалями. От 2,5 млн до 3 млн белорусов стали жертвами той войны. И то, что сегодня нам предлагают забыть это, сделать малозначительным периодом нашей истории, - я считаю, что с такой трактовкой мы не имеем права соглашаться", - добавил замглавы Администрации Президента.

Андрей Кунцевич уверен, что совместная предметная работа парламентариев, историков, общественников позволит не скатиться белорусам к забвению событий тех лет, не допустит переосмысления темы коллаборационизма, обеления символики пособников фашистов. "На историю, на прошлое, как и на настоящее, нужно смотреть широко раскрытыми глазами, а не через Telegram-каналы", - заключил он.

Круглый стол "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму" организован Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Палаты представителей. Он объединил парламентариев, представителей министерств и ведомств, а также Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального архива Беларуси, Национальной библиотеки и Национального исторического музея.-0-

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