Кунцевич: Ощущение себя гражданами независимой страны сплачивает белорусов

26 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусы сплачиваются, благодаря тому, что чувствуют себя гражданами независимой страны. Об этом сегодня в программе "Контуры" на ОНТ заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, сообщает БЕЛТА.

Андрей Кунцевич рассказал, что, по его мнению, помогает укреплять единство, сплоченность общества. "Как мне кажется, это белорусская государственность и чувство того, что мы - граждане Беларуси, независимой страны", - убежден он.

"История предоставила нам уникальный шанс реализовать свое желание "людзьмi звацца" в высшей форме национальной государственности. Но мало страну создать. Необходимо сохранять и укреплять ее независимость и суверенитет", - продолжил замглавы Администрации Президента. "Очень важно осознавать, что независимость страны отстаивают не на площадях и митингах, а, к примеру, в поле за штурвалом комбайна, в заводском цеху у станка, у школьной доски. Одним словом, через созидание и труд, что неоднократно подчеркивал глава государства", - напомнил Андрей Кунцевич.

За последние десятилетия Беларусь прошла серьезный путь в своем развитии, заметно изменилось качество жизни людей. Появились и новые вызовы, в том числе в медиасфере. Ранее она была полем деятельности журналистов-профессионалов. "Сегодня рамки этой профессии серьезно размыты. При этом мы по инерции продолжаем полагаться на профессионализм, ответственность создателей информационного продукта. Хотя профессионализма, быть может, там и нет. Противопоставить этому можно в первую очередь открытый диалог с людьми и справедливую государственную политику, которая, как подчеркивает Президент, должна идти от жизни" - отметил замглавы Администрации Президента.

Для того, чтобы наладить такой открытый диалог между властью и населением, в Беларуси практикуют приемы граждан, прямые телефонные линии и т. д. "Мы активно ищем различные формы. К сожалению, полного удовлетворения у меня результаты этой работы сегодня не вызывают. Есть отдельные примеры поверхностного отношения и формализма, что в принципе недопустимо", - посетовал Андрей Кунцевич.

Работу идеологической вертикали в Беларуси корректирует с учетом современных реалий. Недавно на уровне главы Администрации Президента обсуждались вопросы деятельности информационных групп. В итоге ряд поручений сейчас отрабатывает Академия управления при Президенте. По словам Андрея Кунцевича, в прошлом году в Администрацию Президента поступило более 26 тыс. обращений. Многие из них послужили основой для принятия управленческих решений. Ярким примером он назвал и сегодняшнее общественное обсуждение проекта нового КоАП.

В 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Отвечая на вопрос об активности политических партий, замглавы Администрации Президента назвал нормальным некое оживление в их среде во время избирательных кампаний. "По большому счету, это их основная задача - бороться за власть. Другой вопрос, что в межвыборный период многие из них себя практически не проявляют, либо их идеологическая платформа не находит живого отклика у людей. Отсюда и низкие рейтинги у избирателей", - констатировал он.

"Сегодня многие говорят, что потенциал политических партий используется не в полной мере. Вполне возможно, что нам необходимо серьезно задуматься над модернизацией партийной системы. Думаю, что это тема для обсуждения на парламентских и экспертных площадках", - подытожил заместитель главы Администрации Президента.-0-