Кунцевич: основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице, а в информационном поле. Такое мнение во время круглого стола на тему "Средства массовой информации в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"С моей точки зрения, наш сегодняшний разговор должен строиться вокруг выполнения главной задачи - обеспечение информационной безопасности нашего государства и защита его информационного суверенитета. Еще в марте прошлого года Президент обращал внимание соответствующих структур на то, что обеспечение информационной безопасности должно опираться на разумно выстроенную правовую систему и единое понимание стратегических целей и общих задач, направленных на защиту конституционных основ нашего государства. Решение этой задачи, я полагаю, лежит в плоскости дальнейшего развития и укрепления системы национальных СМИ и своевременной корректировки нормативно-правовой базы в соответствии с актуальными вызовами и угрозами", - сказал Андрей Кунцевич.

По его словам, для всех очевидно, что основные сражения за Беларусь сегодня проходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле. "Нам не впервой сталкиваться с откровенной провокаторской деятельностью представителей ряда оппозиционных и зарубежных медиа. Но 2020 год для нашего инфополя выдался особенно напряженным. В погоне за сенсациями отдельные СМИ, которые уместнее называть средствами массовой манипуляции, а не информации, недостоверно освещали события в нашей стране, становились пособниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь придать им радикальный, антигосударственный характер", - отметил замглавы Администрации Президента.

Во время работы круглого стола

Андрей Кунцевич подчеркнул, что события 2020 года показали, насколько важно иметь не только актуальную законодательную базу, но и нарабатывать соответствующую практику ее применения. "К сожалению, и это нужно откровенно признать, на определенном этапе мы сталкивались с неразворотливостью, некомпетентностью и пассивностью в отстаивании государственных интересов со стороны отдельных ведомств. Зачастую Министерству информации приходилось сражаться в одиночку. Более того, у Администрации Президента по-прежнему нет уверенности в том, что мы полностью выстроили этот процесс. Еще раз подчеркну, что в ситуации, когда есть угроза информационной безопасности страны, все без исключения государственные органы обязаны принимать меры к ее защите. При этом по-прежнему считаю недопустимым оставлять без внимания факты, когда под знаменами "свободы слова и демократии" искусственно нагнетается напряженность в обществе, идет целенаправленное натравливание одних белорусов на других", - заявил он.

Отдельная тема для обсуждения - интернет-сообщества. "С моей точки зрения, нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации. Ряд стран не стесняются идти таким путем. Я полагаю, что их опыт может быть полезен и в наших реалиях", - сказал замглавы Администрации Президента.

Насколько это серьезная проблема, можно увидеть, проанализировав некоторые цифры. "Так, мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий. В разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права", - заявил Андрей Кунцевич.

Замглавы Администрации Президента добавил: "Что мы можем сегодня этому противопоставить, в том числе на законодательном уровне? Как в принципе нужно выстраивать работу в этом направлении? Какое место в ней должны занять государственные институты, медиасообщества и парламентарии? Эти и другие вопросы, я полагаю, сегодня чрезвычайно важны. Буду рад, если наша встреча позволит хоть немного продвинуться в поиске нужных ответов на них".

Сегодня в круглом столе принимают участие парламентарии, а также министр информации Игорь Луцкий, руководители республиканских средств массовой информации, Белорусского союза журналистов.-0-

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Фото Максима Гучека