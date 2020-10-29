Кунцевич: от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, сообщает БЕЛТА.

"Радикализация уличных акций и неприкрытый экстремизм отдельных его участников не только вскрывают истинное лицо протеста, но и способствуют консолидации белорусского общества вокруг власти. Люди устали от бессмысленных шатаний протестующих по городу, что неминуемо приводит к сбою в работе общественного транспорта и коммунальных служб, порче элементов городской инфраструктуры и личного имущества горожан. Они хотят порядка и спокойствия на минских улицах. Отсюда и возрастающая поддержка действий силовиков, и повышенная активность конструктивных инициатив граждан. Люди увидели, что от уличного флешмоба до штурма РОВД всего один шаг, а на смену цветочкам и ленточкам пришли камни и коктейли Молотова", - отметил Андрей Кунцевич.

Заместитель главы Администрации Президента подчеркнул: "Многие поняли, что мир и безопасность в стране - это общая задача и власти, и общества. Полагаю, что данный тезис может получить свое развитие в ходе подготовки шестого Всебелорусского народного собрания. В свое время именно эта форма всенародного вече уберегла наше государство от скатывания в пропасть глубокого общественно-политического кризиса. Беларусь смогла выстоять тогда, уверен, что выстоит и сейчас".-0-