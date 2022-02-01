Кунцевич: ответить на вопросы Президента каждый должен сам, без помощников и суфлеров

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответить на вопросы Президента, адресованные белорусам во время Послания, должен каждый сам для себя, без помощников и суфлеров. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич.

Кунцевич отметил, что три вопроса Президента придали особое смысловое звучание ежегодному Посланию главы государства белорусскому народу. "Отойдя от привычного формата таких обращений, Президент в этот раз своими одновременно простыми и сложными вопросами к нации, по моему мнению, дал четко понять, что формирование образа Беларуси будущего - это не удел исключительно властных элит и экспертного сообщества. Это забота каждого гражданина нашего суверенного государства", - подчеркнул первый заместитель министра информации.

Он высказал мнение, что вопросы Президента пробуждают гражданское самосознание и нацелены на решение важнейших стратегических и мировоззренческих задач. При этом у каждого белоруса есть право самостоятельно найти ответы на прозвучавшие вопросы. "Ответить на эти вопросы должен каждый для себя сам. Без помощников и суфлеров, чтобы продолжить строить свою страну, идти своим путем", - подчеркнул Кунцевич.

По его мнению, широкое обсуждение изменений в проект Конституции сделало белорусское общество более зрелым. При этом первый заместитель министра информации заметил: "Оценить степень этой зрелости могут помочь наши ответы на прозвучавшие вопросы Президента. Вопросы, которые, полагаю, заслуживают того, чтобы поставить их в один ряд со знаменитым купаловским "А хто там iдзе?", открывшим миру белорусский народ".-0-