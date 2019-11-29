Кунцевич: ответственность перед обществом отличает журналиста от других субъектов создания информации

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственность перед обществом - это главное, что отличает журналиста от любого другого субъекта создания информации. Такое мнение высказал на открытии VII Форума молодых журналистов "Развитие отечественной журналистики на современном этапе и ее ответственность перед обществом" заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"При стремительном изменении форматов главная задача и функция подлинной журналистики остаются неизменными. Как и 10, 50 и 100 лет назад, журналист должен помнить о своей главной миссии - поиске истины и служению обществу, в котором он живет", - сказал Андрей Кунцевич.

При этом замглавы Администрации Президента обратил внимание на тот факт, что молодым людям, которые олицетворяют современную журналистику Беларуси, приходится решать важнейшие задачи, причем государственного порядка. "В современных условиях понятие информационной безопасности напрямую связано с вопросами безопасности национальной. А в риторике экспертов медиасферы все чаще используется такое понятие, как защита информационного суверенитета страны. Президент Беларуси, общаясь как-то с отечественными журналистами, очень емко сказал, что журналистка - профессия государственная", - отметил Андрей Кунцевич.

По его словам, медиа формируют не только наше представление о реальности, но и фактически моделируют саму реальность, сценарий и динамику событий национального и международного уровня. "Информационное пространство динамично меняется на наших глазах: еще несколько лет назад трудно было представить, что YouTube станет серьезным конкурентом большого телевидения, а блог и каналы мессенджеров будут ощутимо влиять на новостную повестку регионов и целых стран. Такие трансформации порождают непростые вопросы: как противостоять лавинам фейковых новостей и сомнительных источников, каково место профессионального журналиста в современном обществе, где каждый, у кого есть смартфон, может генерировать медийный контент и оказывать влияние на аудиторию. Отвечать на эти вопросы в первую очередь вам - молодым профессионалам, сегодняшним журналистам и завтрашним руководителям СМИ", - обратился к участникам форума представитель Администрации Президента.

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