Кунцевич: сильное государство при мировом экономическом кризисе - главный фактор порядка в обществе

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях надвигающегося мирового экономического кризиса сильное государство - определяющий фактор в сохранении порядка в обществе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Андрей Кунцевич отметил, что Послание главы государства в этом году проходило в особых условиях, и дело не только в электоральной кампании. Он констатировал, что к Беларуси в последнее время действительно приковано пристальное внимание всего мира: здесь и особый путь страны в борьбе с пандемией, и серьезные геополитические расклады текущего момента. "А поэтому неудивительно, что одной из ключевых тем Послания стала внешняя политика. Ведь для того чтобы объективно и без эмоций разобраться с тем, что сегодня происходит в Беларуси, необходимо понимать, что происходит вокруг нас. Взвешенная оценка и видение Президентом ситуации в мире дали четкое понимание того, что в условиях надвигающегося мирового экономического кризиса, где каждый будет сам за себя, наша страна может рассчитывать только на свои силы, свой потенциал, своих людей. В таких условиях роль сильного государства и сильной власти является определяющим фактором в сохранении мира и порядка в обществе", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

"Обращает на себя внимание, что один из самых продолжительных блоков Послания посвящен молодежной политике. Именно молодежь, как отметил глава государства, должна двигать нашу страну вперед, делать ее более конкурентоспособной и успешной. Считаю это важным посылом, который должен подвигнуть всех нас на объективный и предметный разбор этой темы", - сказал Андрей Кунцевич.

Он убежден, что пришло время внимательно посмотреть на застарелые проблемы в работе с молодежью, активнее вовлекать ее в процесс государственного строительства. "Молодые люди должны чувствовать свою востребованность и сопричастность к жизни страны. Обратная ситуация порождает отторжение и скептицизм. Новое поколение требует новых подходов. Президент слышит молодежь, и нет сомнений в том, что именно молодежная политика станет одной из стержневых тем следующего пятилетия", - считает заместитель главы Администрации Президента.-0-