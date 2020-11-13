Кунцевич: студенческие отряды позволяют ребятам поверить в себя и свое Отечество

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческие отряды позволяют ребятам поверить в себя и свое Отечество, заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. Сегодня он принимает участие в торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра во дворце культуры "Атлант", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, можно уверенно говорить о том, что студенческие отряды позволяют ребятам поверить в себя и свое Отечество. Это очень важно. Особенно сейчас, когда продолжаются попытки испытать наше государство на прочность. За каждым из бойцов студенческих отрядов уже своя история: первых трудовых достижений и первых удач. И очень хочется, чтобы этот первый опыт позволил им вырасти профессионально, морально, интеллектуально. Ведь их рост двигает нашу страну вперед", - сказал Андрей Кунцевич.

По его словам, из всех сегодняшних направлений деятельности БРСМ именно студотрядовское движение является наиболее заметным и востребованным проектом, который опирается на богатую историю советского периода и при этом по-прежнему остается интересным молодежи. В первую очередь своей созидательной составляющей. "За последние 15 лет с момента восстановления традиций молодежных строек при поддержке Президента студенческие отряды прошли путь от реконструкции Августовского канала до строительства высокотехнологичной БелАЭС. И на всем этом пути студенческие отряды были прекрасной жизненной школой для тысяч белорусских парней и девчонок. Они прошли этот путь вместе со своей страной, доказав многим, что нашему народу под силу решить самые амбициозные задачи", - отметил замглавы Администрации Президента.

Андрей Кунцевич в свое время также был участников студотрядовского движения. "Будучи студентом БГУ, я работал в составе педагогического студенческого отряда в оздоровительном лагере. Это первый опыт самостоятельной, профессиональной работы. И честно говоря, я до сих пор с большой теплотой вспоминаю этот период. Поэтому я только благодарен студенческим отрядам", - заключил он.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил 24 628 человек: 23 870 человек в составе студенческих отрядов, 758 - индивидуально.-0-