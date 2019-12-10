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10 декабря 2019, 20:02

Кунцевич: студенчество формирует интеллектуальный потенциал общества

Андрей Кунцевич. Фото из архива
Андрей Кунцевич. Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенчество формирует интеллектуальный потенциал общества. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич перед началом торжественной церемонии награждения победителей республиканского конкурса "Студент года" .

"В любые времена студенчество формировало и формирует интеллектуальный потенциал общества, и именно студенты являются той движущей силой, которая определяет дальнейшее развитие страны. У нас действительно особая молодежь. Как подчеркнул на встрече со студентами Президент, почти треть граждан Беларуси, около 3 млн человек, родились уже в суверенной стране и воспринимают действительность с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства. И пришло время активнее вовлекать этих молодых людей в общественно-политическую жизнь страны, формировать государственное мышление у тех, кто идет за ними, строить диалог поколений на взаимном уважении и доверии", - отметил Андрей Кунцевич.

По его мнению, финалисты нынешнего конкурса и есть те молодые люди, для которых самореализация, дальнейшее профессиональное становление неразрывно связаны с судьбой государства. "И я признателен сегодняшним конкурсантам, организаторам - Белорусскому республиканскому союзу молодежи и Министерству образования - за данный проект, который предоставил возможность этим ребятам раскрыть свой потенциал", - сказал замглавы Администрации.

В Минском государственном дворце культуры прошел финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года - 2019". В нем приняли участие десять лучших студентов страны. Проект, организатором которого с 2011 года выступает БРСМ при поддержке Министерства образования и других заинтересованных, направлен на развитие лидерских качеств, творческого потенциала студенческой молодежи, создание условий для ее самореализации в общественной деятельности, науке, искусстве и спорте. Он способствует продвижению студенческих инициатив и проектов, повышению престижа знаний и популяризации профессий.-0-

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В Минском государственном дворце культуры прошел финал республиканского конкурса БРСМ "Студент года-2019". В нем приняли участие девять лучших студентов страны.

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