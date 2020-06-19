Кунцевич: в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина, заявил во время встречи с молодежью заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открывая мероприятие, Андрей Кунцевич подчеркнул неформальность встречи и предложил провести ее в формате открытого диалога "без галстуков". "Подобные встречи проходят сегодня по всей Беларуси во время единого дня информирования. Нам очень важно слышать, какие вопросы и проблемы актуальны для молодежи. Хочу в очередной раз подчеркнуть, что государство всегда изыскивает немалые средства для поддержки молодежной политики и развития общественных институтов. И не секрет, что актив БРСМ является главным кадровым резервом страны. Участвуя в общественной деятельности, молодые люди получают уникальный опыт, который будет востребован в любой отрасли. Мы всегда должны помнить, что в основе укрепления и развития государства лежит личная ответственность каждого гражданина", - сказал он.

Во время дискуссии молодые люди подняли вопрос о социальных медиа и ответственности за публикуемую информацию, а также отметили, что им не безразлична судьба своей страны и ее достижения в период независимости. "Отрадно, что наша молодежь не остается равнодушной к тому, что происходит на информационном поле страны. Не доверяет фальшивкам и фейковым вбросам, а активно отстаивает свою гражданскую позицию. И этого не нужно бояться, - отметил замглавы Администрации. - Кибер-буллинг - новый вызов, и наша главная задача - обеспечить защиту людей, которые подверглись нападкам в интернете".

Также прозвучали вопросы о реализации государственной молодежной политики, создании молодежного парламента, развитии волонтерского направления, возможности строительства собственного жилья и доступности арендного. "Казалось бы, это очевидные темы, понятные всем. Но когда начинаешь погружаться в них, то видишь, что здесь еще есть над чем поработать и органам власти, и парламентариям, и молодежным активистам", - добавил Андрей Кунцевич.

Открытый диалог состоялся в арт-пространстве "210 метров" молодежного бизнес-инкубатора в Минске. В дискуссии приняли участие порядка 150 представителей молодежи Минска и Минской области. В роли модератора выступил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.-0-