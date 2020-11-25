Кунцевич: журналисты должны подключиться к работе по патриотическому воспитанию граждан

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз журналистов должен подключиться к работе по патриотическому воспитанию граждан, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время XIV съезда Белорусского союза журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваш форум, безусловно, важное событие и не только для журналистского сообщества. С моей точки зрения, глубина осмысления, аналитика современных информационных вызовов и происходящих на их фоне процессов в подаче журналистов-профессионалов сегодня - это как раз-таки то, что способно пролить свет на многие вещи, дать нашим людям объективную картину происходящего и уберечь наш народ от серьезных потрясений, - сказал Андрей Кунцевич. - Неслучайно в поствыборный период именно журналисты государственных СМИ подверглись небывалому давлению и травле со стороны деструктивных сил. Их замысел понятен - обрушив систему государственных СМИ, они могут опрокинуть государство в целом. Что еще раз убедительно подтверждает слова Президента о том, что журналистика - профессия государственная".

Замглавы Администрации Президента отметил, что профессия журналиста действительно авторитетна и уважаема в обществе. Поэтому неудивительно, что многие спешат причислить себя к журналистам.

"Но разве могут это делать люди, занимающие откровенную антигосударственную позицию, вытирающие ноги о Беларусь при самом удобном случае, ставящие под угрозу ее государственные устои и суверенитет. Активистами, агентами влияния, пожалуй, таких людей можно назвать. Журналистами, думаю, вряд ли, - заявил он. - Мне представляется, что Белорусский союз журналистов может стать той площадкой, где должен вестись откровенный и вдумчивый разговор о роли и месте журналистики в нашем обществе, выработке современных подходов в отстаивании принципов профессиональной этики".

Андрей Кунцевич напомнил, что глава государства акцентировал внимание на необходимости ликвидировать имеющийся пробел в патриотическом воспитании граждан.

"Полагаю, что без активного участия наших медиа Белорусского союза журналистов полноценное решение этой задачи вряд ли возможно. Мы действительно незаслуженно мало говорим о настоящих невыдуманных героях нашей страны, стесняемся обращаться к славным страницам ее богатой истории, не считаем должным повсеместно гордиться и ценить достижения дня сегодняшнего, позволяя при этом кому-то за нас формировать образ Беларуси будущего с чужими ценностями и ориентирами, - подчеркнул он. - Сегодня кто с ходу может вспомнить фамилию первого героя независимой Беларуси Владимира Карвата. Или какое место в истории нашей страны занимают такие люди, как Павел Головачев, Степан Шутов, Сергей Грицевец. А ведь это белорусы, которые за свои ратные подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза дважды".

Замглавы Администрации Президента уверен, беспамятство порождает вакуум, который заполняется чем-то другим. "И как результат даже в многострадальной Беларуси, которая в период войны потеряла каждого третьего своего жителя, сегодня говорят о необходимости принятия закона, направленного на недопустимость героизации нацизма. Кстати, в Администрацию Президента на этот счет в последние месяцы поступили десятки таких обращений, - добавил он. - Одно время нас упорно пытались убедить в том, что патриотизм - это не только Великая Отечественная война. Возможно, это действительно так. Но дает ли нам это право поверхностно относиться к советскому периоду в нашей истории, которому, к слову, белорусы обязаны своей государственностью?".

Андрей Кунцевич поблагодарил делегатов съезда, актив региональных организаций за работу. "За то, что вы остаетесь верны своей профессии, своей стране. Желаю съезду плодотворной работы", - заключил он.

Замглавы Администрации Президента также зачитал приветствие Президента делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов.-0-

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