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11 июля 2020, 09:01

"Купалье" в Александрии в архивных фотографиях БЕЛТА

Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей")
Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей")
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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 110 тыс. гостей и участников ожидают в этом году на республиканском празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. Первый праздник в Александрии прошел 19 июня 2010 года. Идею проведения фестиваля тогда поддержал глава государства и предложил сделать его традиционным. В 2012 году праздник "Купалье" приобрел международный статус, а один из древнейших народных праздников стал национальным культурным символом Беларуси, одним из центров притяжения для многочисленных туристов. Популярность фестиваля в Александрии год от года растет - увеличивается число участников и гостей праздника, расширяется их география. Яркие моменты праздника - в архивных фотографиях Белта.

Праздник "Купалье" в агрогородке Александрия, 2011 год
Праздник "Купалье" в агрогородке Александрия, 2011 год

Праздник в Александрии, 2011 год
Праздник в Александрии, 2011 год

Праздник "Купалье" в агрогородке Александрия, 2012 год
Праздник "Купалье" в агрогородке Александрия, 2012 год

Александрия, 2012 год
Александрия, 2012 год

Праздник в Александрии, 2013 год
Праздник в Александрии, 2013 год

Праздник "Александрия собирает друзей" , 2013 год
Праздник "Александрия собирает друзей" , 2013 год

На празднике в Александрии, 2014 год
На празднике в Александрии, 2014 год

Город мастеров развернулся на празднике "Купалье" в Александрии
Город мастеров развернулся на празднике "Купалье" в Александрии

Праздник в Александрии, 2014 год
Праздник в Александрии, 2014 год

На празднике в Александрии, 2014 год
На празднике в Александрии, 2014 год

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), 2015 год
Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), 2015 год

Более 200 мастеров из Беларуси, России и Украины участвуют в празднике "Купалье" в Александрии, 2015 год
Более 200 мастеров из Беларуси, России и Украины участвуют в празднике "Купалье" в Александрии, 2015 год

Мюзикл "Папараць-кветка" стал кульминацией первого дня праздника "Купалье", 2015 год
Мюзикл "Папараць-кветка" стал кульминацией первого дня праздника "Купалье", 2015 год

Таисия Повалий на празднике в Александрии, 2015 год
Таисия Повалий на празднике в Александрии, 2015 год

Праздник в Адександрии, 2016 год
Праздник в Адександрии, 2016 год

Ткач Валентина Струнец из Малориты на празднике в Александрии, 2017 год
Ткач Валентина Струнец из Малориты на празднике в Александрии, 2017 год

Купальский сон увидели гости праздника в Александрии, 2017 год
Купальский сон увидели гости праздника в Александрии, 2017 год

Праздник "Купалье"в Александрии, 2018 год
Праздник "Купалье"в Александрии, 2018 год

Праздник "Купалье"в Александрии, 2018 год
Праздник "Купалье"в Александрии, 2018 год

Праздник в Александрии, 2018 год
Праздник в Александрии, 2018 год

Праздник в Александрии, 2019 год
Праздник в Александрии, 2019 год

Во время праздника в Александрии, 2019 год
Во время праздника в Александрии, 2019 год

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), 2019 год
Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), 2019 год

Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко в Александрии, 2019 год
Анатолий Ярмоленко и Лев Лещенко в Александрии, 2019 год

Гала-концерт "Зроблена ў Беларусі", 2019 год
Гала-концерт "Зроблена ў Беларусі", 2019 год

Красочный фейерверк украсил небо над Александрией, 2019 год
Красочный фейерверк украсил небо над Александрией, 2019 год

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