Купаловский запускает социальный проект "Нетэатральная маска"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический театр имени Янки Купалы запускает социальный проект "Нетэатральная маска" по изготовлению защитных масок, сообщили БЕЛТА в театре.

"Пошивочный цех театра уже изготовил 500 защитных масок. В ближайшее время планируется создать еще больше, маски будут переданы на нужды 10-й городской клинической больницы Минска", - рассказали в Купаловском.

Проект организован за счет внебюджетных средств театра и при спонсорской поддержке партнеров. "Купаловский театр будет благодарен юридическим лицам, всем любителям театрального искусства и зрителям за финансовую поддержку в приобретении материалов, необходимых для пошива защитных масок", - отметили в театре. Поддержать проект можно, добровольно перечислив любую сумму на счет театра имени Янки Купалы.

Примером для купаловцев стали театры из разных стран, которые решили поддержать медицинские учреждения. Купаловский приглашает присоединиться к проекту и другие белорусские театры.-0-