Купание ограничили в 41 зоне рекреации и запретили в восьми

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные учреждения госсаннадзора внесли предложения по ограничению купания в 41 зоне рекреации, запрещению - в восьми. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Купание детей ограничено в 19 зонах рекреации. В Брестской области это озеро Круглое в деревне Викоровичи и река Льва в деревне Кошара Столинского района, пляжи в районе деревни Большие Косичи Брестского района, на территории оздоровительного лагеря "Верба" в Каменецком. В Гомельской области это пляжи "Новобелицкий", "Западный" и "Любенский" в Гомеле, на Березине в агрогородке Чирковичи Светлогорского района, а также городские пляжи №1, 2 в Петрикове. Ограничения коснулись и Минской области. Здесь в списке пляж на озере Нарочь УП "АСБ Санаторий "Спутник" в Мядельском районе, озеро Скачальское и пруд в деревне Буденичи в Стародорожском районе, пруд по улице Московская в Старых Дорогах, пляж в Любани. В Могилевской области речь идет о пляже санатория им.В.И.Ленина в Бобруйске, а в Минске - пляжах №8 Заславского водохранилища и №7, 8 на "Дроздах".

Купание детей и взрослых ограничено в 22 зонах рекреации. В Гомельской области это пляжи "Каскад - 1", "Каскад - 2", "Прудковский" в Гомеле, в населенном пункте Александровка Жлобинского района, "Приднепровский" в Жлобине, "Вирский" в Жлобинском районе, в Калинковичах, на Березине в Светлогорске, в городском поселке Паричи и на берегу Светлогорского водохранилища в Светлогорском районе. В Могилевской области в списке пляжи на Днепре и на Гребеневском водохранилище в Могилеве, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района, зона отдыха "Боровец" в Костюковичском, места отдыха у водоема Слободской и "Пески" на реке Друть в городском поселке Белыничи, "Нежково" на реке Вабич в деревне Б.Нежков и пруд "Дачный" в деревне Неропля Белыничского района. Ограничено купание также на городском пляже №1 "Центральный", зоне рекреации санатория "Шинник" и пляже №2 6-го микрорайона в Бобруйске, на Печерском водохранилище в Могилеве.

Запрещено купание в 8 зонах рекреации. В списке пляжи на реках Копанец в заливе "Ольховка" и Горынь в Столинском районе, Лесная в Каменце, пляж "Роповский" в Гомеле, пруды по проспекту Независимости и по улице Багратиона в Слониме, озеро Материнское и водоем в агрогородке Дукора в Пуховичском районе.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 29 июня по 5 июля обследовали 385 зон рекреации. На 57 (14,8%) из них установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов и др.-0-