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22 мая 2020, 09:13

Купить квартиру? Легко! Всего 1% ее стоимости – и вы становитесь покупателем престижного жилья в центре Минска!

Свое жилье в престижном комплексе в центре Минска теперь вполне доступно! Просто используйте уникальную возможность – оформляйте покупку квартиры в длительную рассрочку без первого взноса в лучших районах столицы! Но только до 30 июня!

Это не фантастика и не шутка. Квартирный вопрос действительно решаем! Да притом на самом лучшем уровне – ведь теперь квартиры в престижных столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первоначального взноса!

Установленные 100 месяцев – это почти 8,5 лет Каждый месяц вы будете оплачивать ровно 1% стоимости своей квартиры! За 100 месяцев – 100%! Ваш первый платеж и станет вашим первым взносом за собственную квартиру!

Еще раз напомним: времени для решения остается не так и много – акция продлится лишь до 30 июня!

Самое удивительное, что невероятные условия установлены не на квартиры эконом-класса где-нибудь в полях за МКАДом, а на жилье в самых престижных комплексах в самом центре города!

Давайте присмотримся, где и в каких домах можно упить собственную квартиру прямо сейчас.

Невероятный, роскошный, красивый, современный… Эпитетов к элитному жилому комплексу "Парк Челюскинцев" придумать можно множество, ведь он обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса в самом центре города.

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Но самая главная его отличительная особенность и одновременно потрясающее преимущество – месторасположение! Комплекс расположен у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад.

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

Комплекс строится с выходом на главный проспект столицы. Рядом – сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Неподалеку, через парк, расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

В комплексе "Парк Челюскинцев" квартиры можно приобрести в двух домах, строительство которых вышло на финишную прямую.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1
Дом №1

Лобби дома №1
Лобби дома №1

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2
Дом №2

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2
Лобби дома №2

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

И еще одна интереснейшая новость из комплекса "Парк Челюскинцев". Здесь недавно был сдан в эксплуатацию новый жилой дом! Здание в 25 этажей построено в глубине площадки застройки, у самого края огромного парка, и виды из окон отсюда открываются просто восхитительные. Дом построен полностью на средства застройщика, без долевого участия покупателей, и в ближайшие дни поступит в продажу. Этого момента с нетерпением ожидают многие потенциальные покупатели, которые отлично знают, что такое готовое жилье элитного уровня в таком престижном месте!

В комплексе "Парк Челюскинцев" недавно сдан в эксплуатацию новый жилой дом
В комплексе "Парк Челюскинцев" недавно сдан в эксплуатацию новый жилой дом

Еще один минский адрес, где можно приобрести квартиру в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса – знаменитый на всю страну комплекс "Маяк Минска". За несколько лет он вырос у Национальной библиотеки и преобразил целый район столицы. Теперь люди приезжают не на Восток, а в "Маяк"!

Комплекс построен по соседству с обширной лесопарковой зоной, что уже подразумевает особый уровень комфорта. Но главное, впервые в белорусской столице он возводился по принципу "город в городе". Это значит, что все необходимое для счастливой и комфортной жизни у его жителей – рядом, в шаговой доступности.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Школа
Школа

Детский сад
Детский сад

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном "Дана Танец".

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

В комплексе "Маяк Минска" в рассрочку на 100 месяцев можно приобрести квартиры в домах "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль". Это жилье премиум-класса в уже готовых зданиях! Покупателям не нужно ждать окончания строительства – можно просто осмотреть свою будущую квартиру, приобрести ее и сразу же приступать к ремонту, а вскоре – и к заселению!

В доме "Микеланджело", который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом "Микеланджело"
Дом "Микеланджело"

Фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними. Это обеспечивает наилучшую обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома "Микеланджело"
Лобби дома "Микеланджело"

Санитарная комната с пеленальным столиком
Санитарная комната с пеленальным столиком

На первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом "Микеланджело"

Этот дом дарит невероятное чувство дорогого европейского отеля – ты выходишь из квартиры и спускаешься прямо в торговый центр! Здесь же – кафе и рестораны, еще ниже – паркинг. И все построено и оформлено с великолепным вкусом в современном европейском стиле!

Дома "Гоген" и "Рафаэль" высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Дизайнерского лобби
Дизайнерского лобби

Скоростные бесшумные лифты OTIS
Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов
Детский сад построен прямо во дворе домов

Детская площадка
Детская площадка

Для молодых родителей в комплексе "Маяк Минска" плюсов множество, от игровых площадок и развлечений в "Дана Молл" до ярких праздников на бульваре Пикассо. Но детский сад буквально во дворе – пожалуй, главный аргумент!

К слову, свободными в комплексе "Маяк Минска" осталось всего несколько десятков квартир, и это последняя возможность приобрести здесь уже готовое жилье напрямую от застройщика. Теперь – в рассрочку на 100 месяцев без первого взноса!

Все, кто слышал об уникальной длительной рассрочке на 100 месяцев, удивляются, как такое стало возможным. Ведь в обоих комплексах покупателям предлагаются квартиры в готовых или почти готовых домах! За многие годы мы привыкли совсем к другому алгоритму работы строительных организаций: мол, сначала нам за все заплатите, а потом мы построим. Может быть… Крупнейший застройщик столицы работает принципиально иначе! Его стратегическая цель – сделать покупку квартиры доступной для большинства белорусских семей со стабильным доходом, и в строительство, а также в финансовые инструменты для покупки направляются огромные собственные инвестиции. Эта позиция – самый главный ответ на наш извечный квартирный вопрос!

Рассрочка на 100 месяцев – это не только доступно для многих семей, но и менее хлопотно! Без процентов, без поручителей, без сбора различных справок о заработке и с места работы – рассрочка позволяет приобрести квартиру быстро, на самых выгодных условиях и без лишних забот. Покупателю не придется проходить процедуру скоринга – оценки его платежеспособности. Для оформления договора достаточно предъявить паспорт! И по сути, вашим первым взносом в стоимость вашей квартиры станет первый ежемесячный платеж – их останется уже 99!

К слову, если покупатель готов оплатить первый взнос в размере 10%, 20%, 30% и более, ему будет предоставлена скидка от цены рассрочки на сайте. Снизится цена от стоимости квартиры в рассрочку и при желании использовать условия рассрочки меньше чем за 100 месяцев.

Выбирайте вашу квартиру и покупайте ее на условиях, которые нравятся именно вам!

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – "Платежные каникулы" на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

Кроме того, при покупке квартиры онлайн ваша экономия составит 4 тысячи рублей! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

А для тех, кому удобнее банковское кредитование, понравится невероятно выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий – 9%, 14,09% – в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос – всего 10%!

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Офис по продаже квартир в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Один процент стоимости квартиры – и вы становитесь покупателем!

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