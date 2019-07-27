Курение в белорусских пассажирских поездах запрещено с 27 июля

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курение во всех белорусских пассажирских поездах запрещено с 27 июля, сообщает БЕЛТА.
С сегодняшнего дня запрещается курение в пассажирских поездах всех сообщений. Эта норма закреплена в пункте 35 главы 11 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного декретом от 24 января 2019 года №2.
Прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.
В БЖД напоминают, что при проезде по территории России и Украины курение в поездах запрещено.-0-
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