Кургинян: у России нет необходимости нападать на Украину

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У России нет необходимости нападать на Украину. Такое мнение высказал российский политолог, публицист Сергей Кургинян в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"России не нужно ходить на Украину. У нее нет никакой необходимости это делать", - подчеркнул политолог.

По мнению Сергея Кургиняна, военный конфликт между Россией и Украиной нужен только Соединенным Штатам Америки, ведь противостояние между двумя блоками длится уже несколько десятков лет, и американцы до сих пор не могут для себя поставить точку в этом вопросе. "Пойти на ядерную войну, прямую конфронтацию с Россией нельзя. А вот помериться силами на среднегабаритном плацдарме без ядерного оружия - это очень признанная американцами игра", - обратил внимание публицист.

"Американцы считают, что русские могут проиграть эту войну с Украиной или напрямую, или косвенно, - добавил политолог. - Тогда по результатам победы в "холодной войне 2.0" они расчленят Россию, окончательно решат русский вопрос, и у них будет триумфальная победа".-0-