31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс по дрон-журналистике откроют на журфаке БГУ, сообщил журналистам заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ Владимир Степанов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши сотрудники проходят обучение по управлению беспилотным летальным аппаратом, который закупил факультет. Думаю, со следующего учебного года у нас появится полноценная дисциплина для студентов - дрон-журналистика, которая будет посвящена видеосъемке с использованием беспилотных аппаратов", - рассказал Владимир Степанов.

Вероятнее всего, это будет курс по выбору. Обучение, как предполагается, смогут проходить студенты разных специальностей.

"Мы очень рады, что появилась возможность разнообразить наш учебный план такой дисциплиной. В США дрон-журналистика развивается как минимум четыре года, дисциплина стоит в учебной программе некоторых университетов", - добавил замдекана.

С учетом появления новых современных дисциплин обновляется и техника на факультете. Например, в 2018 году обновлен парк компьютерной техники, появилось 12 мощных компьютеров, которые позволяют заниматься видеомонтажом.-0-