Курс "Семьеведение" предлагают ввести в белорусских школах

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курс "Семьеведение" предлагается ввести в белорусских школах, сообщила журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы настойчиво выступаем за то, чтобы этот курс был в наших учебных заведениях, поскольку поздние браки и позднее рождение детей, количество разводов - все это говорит о том, что мы в этом плане недотягиваем", - сказала Жанна Романович.

Она отметила, что в стране высокая степень господдержки семей с детьми. Выплачиваются пособия, принято решение о продлении программы семейного капитала. В Минске только в этом году почти 1 тыс. родителей открыли соответствующие депозитные счета. Решается квартирный вопрос для многодетных семей. Строятся детские сады. Вместе с тем, как считает председатель комитета, одних мер материального стимулирования уже недостаточно. А введение курса способно позитивно повлиять на демографическую ситуацию.

Жанна Романович в целом отметила важность осознанного не только материнства, но и отцовства.-0-