Курсант МЧС стал победителем республиканской универсиады по самбо

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсант МЧС Вячеслав Кривошей стал победителем Республиканской универсиады по самбо среди мужских и женских команд, завоевав золотую медаль в весовой категории до 58 кг. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Соревнования универсиады прошли на спортивной базе Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва. В них приняли участие представители 26 учреждений высшего образования - более 250 студентов из Беларуси. Это многократные победители и призеры международных и республиканских соревнований, кубков и первенств по самбо.

Кроме того, женская сборная университета МЧС стала первой в подгруппе с числом обучающихся до 2000 человек, а мужская в этой же подгруппе заняла второе место. Все представители названных команд - это курсанты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности. Их подготовкой занимался кандидат в мастера спорта по самозащите, старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки университета МЧС Павел Морозов.

Вячеслав Кривошей - курсант факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, действующий чемпион Беларуси по самбо среди юниоров, мастер спорта по самбо.-0-