Курсант университета МЧС вошел в тройку лучших фотографов международного конкурса

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсант Университета гражданской защиты МЧС Александр Пивоваров вошел в тройку лучших фотографов международного студенческого фотоконкурса "Гаряча Крыга", проводимого Киевским национальным университетом технологий и дизайна. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Оргкомитету конкурса предстояло выбрать три лучших проекта из более чем 700 работ от 72 участников из Беларуси, Литвы, Молдовы и Украины. Конкурсные работы были распределены по четырем номинациям: "Мир вокруг тебя", "Fashion-фотография", "Фотографика" и "Концептуальная фотография".

Александр Пивоваров. Фото Университета гражданской защиты МЧС

Серия фоторабот Александра Пивоварова "Прожженные мужеством" завоевала 2-е место в номинации "Концептуальная фотография", где участникам предлагалось продемонстрировать постановочное фото или серию фоторабот, объединенных определенной идеей, замыслом, сюжетом, психологической и драматической темами.

Будущий спасатель на конкурс представил 7 фотографий из 17, входящих в авторский проект "Прожженные мужеством". Проект посвящен героической профессии спасателя. Его героями стали курсанты МЧС.-0-

Фото из серии "Прожженные мужеством"