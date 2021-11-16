Курсанты Академии МВД Узбекистана пройдут обучение в Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академия МВД принимает делегацию из Узбекистана. Курсанты пройдут обучение в Академии МВД Беларуси, сообщили БЕЛТА в академии.

"Впереди у курсантов насыщенная образовательная программа в белорусской милицейской альма-матер. Ежедневные учебные занятия познакомят их с тонкостями обучения в Академии МВД. К слову, вся программа пребывания иностранной делегации составлена таким образом, чтобы познакомить и показать передовые методики учебного процесса, инновационные разработки и научные открытия академии", - рассказали в учебном учреждении.

Иностранных курсантов помимо образовательного процесса ожидает широкая спортивная программа, в которую войдут товарищеские матчи с белорусскими курсантами по мини-футболу, волейболу и настольному теннису.

Кроме этого, в свободное от учебы время гости познакомятся с культурой Беларуси, посетят такие знаковые места, как историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Музей истории Великой Отечественной войны, замок в Несвиже.-0-

Фото Академии МВД