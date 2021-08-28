28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсанты Института пограничной службы приняли военную присягу, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"В Институте пограничной службы сегодня состоялся торжественный ритуал принятия военной присяги. Это 29-й набор будущих стражей границы. В этом году 92 первокурсника института начнут постигать азы пограничного дела. Органы пограничной службы в четвертый раз осуществили набор девушек - сегодня пять будущих защитниц границы приняли военную присягу. Конкурс среди девушек по-прежнему был самым высоким", - рассказали в ГПК.

Особенностью этой вступительной кампании было то, что в этом году впервые молодые люди поступали на укрупненную специальность "пограничная безопасность", которая в свою очередь делилась на направления: пограничная служба, пограничный контроль, оперативная деятельность и идеологическая работа. По выпуску офицеры получают квалификацию "специалист по управлению со знанием иностранного языка".

Большинство нынешних курсантов - выпускники общеобразовательных школ, остальные - военно-патриотических классов, кадетских училищ и Минского суворовского военного училища. Среди первокурсников 13 человек ранее уже проходили службу в органах пограничной службы.

"Своего рода посвящение первокурсников в пограничники состоялось накануне принятия присяги. Курсантам были вручены фуражки зеленого цвета, которые уже более века являются символом пограничной службы. За эти годы неоднократно менялись структура пограничного ведомства, способы охраны государственной границы, форма одежды пограничников, но зеленая фуражка остается таким же неотъемлемым символом пограничной службы, как и стойкость, мужество и верность долгу", - отметили в ведомстве.

Председатель ГПК генерал-лейтенант Анатолий Лаппо поздравил первокурсников и отметил, что сегодня курсанты-пограничники взяли на себя личную ответственность за защиту белорусского народа, безопасность государства и нерушимость государственной границы.-0-

Фото ГПК