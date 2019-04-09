Курсанты из четырех стран будут состязаться в Минске на знание военной истории

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап V Международной олимпиады по военной истории среди курсантов высших военно-учебных заведений стран СНГ стартует сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в Военной академии.
Открытие олимпиады пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. На протяжении нескольких дней познания в области военной истории продемонстрируют команды из Беларуси, Армении, Казахстана и России. Кроме того, с участниками проведут экскурсии по Минску, они посетят и Брестскую крепость, военно-исторический комплекс "Линия Сталина". Закрытие олимпиады, а также награждение победителей и призеров будет проходить в Центральном доме офицеров 12 апреля.
Международная олимпиада по военной истории проходит в Военной академии Беларуси уже второй раз. В этом году финальный этап приурочен к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков.-0-
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