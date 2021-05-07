Курсанты МЧС торжественным маршем поздравили ветерана ВОВ

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественным маршем парадный расчет курсантов МЧС прошел по улице Гомеля, на которой проживает ветеран Великой Отечественной войны Григорий Глушок. Таким образом, отдавая дань памяти и уважения всем тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, будущие спасатели и работники Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС поздравили ветерана с Днем Победы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Курсанты МЧС устроили импровизированный тематический концерт для ветерана, исполнив песни военных лет.

Глушок Григорий Владимирович - танкист, участник речицко-лоевской наступательной операции, операции по освобождению Варшавы, битвы за Берлин. За отличие в боевых действиях награжден медалями "За Отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", орденом Боевого Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Кроме того, в этот день представители филиала университета МЧС посетили и поздравили с праздником Великой Победы Юлию Примак и Раису Протасевич. Они в годы военного лихолетья, будучи еще детьми, на себе испытали все ужасы войны. Спасатели также исполнили для Юлии Александровны и Раисы Максимовны песни военных лет и подарили цветы.-0-