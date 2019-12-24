Курсанты Университета гражданской защиты МЧС Беларуси ответили на вызов финских коллег

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС, посмотрев видео, снятое спасательной службой Финляндии, решили ответить коллегам и подготовили свой ролик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Финские спасатели запечатлели, как пожарный в боевой одежде и снаряжении с аппаратом на сжатом воздухе пролазит сквозь ступеньку лестницы размером 270х270 мм. Курсанты МЧС пошли еще дальше: они в полной боевой выкладке с аппаратами на сжатом воздухе пролазят сквозь ступеньки сразу трех лестниц поочередно. Первая - лестница-палка (размер между ступенями 310х250 мм). Второе препятствие - штурмовая лестница (размер между ступенями 340х250 мм). В финале спасатели преодолевает третью пожарную трехколенную выдвижную лестницу (размер между ступенями 350х280 мм).

Видеоролик доступен на YouTube-канале Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.-0-