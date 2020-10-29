Курсанты Университета гражданской защиты МЧС записали мотивационное видео о выборе профессии

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня открытых дверей медиацентр Университета гражданской защиты МЧС представил свою новую работу - мотивационное видео, где авторы рассказали о психологическом выборе будущей профессии. Ролик носит профориентационный характер. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

"В своей новой работе курсанты МЧС рассказывают о твердости принятого решения стать курсантом МЧС и связать свою жизнь именно со службой спасения, а также о нелегком процессе подготовки огнеборцев в Университете гражданской защиты", - рассказал Андрей Садовский.

Медиацентр УГЗ - это университетское СМИ, которое создают курсанты МЧС. Это площадка, которая объединяет молодых людей в желании заниматься творчеством, проявлять таланты, а также демонстрировать свою точку зрения на события и делиться ею с окружающими.

День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 31 октября в online формате. Его трансляция начнется в 11.00 на YouTube-канале университета. В программе - демонстрация пожарной и аварийно-спасательной техники, элементов боевой работы дежурной смены, ознакомление гостей с учебно-лабораторной базой университета. Кроме того, курсанты университета МЧС расскажут об учебе в спасательном вузе, а также условиях жизни и организации своего быта. Задать свои вопросы можно уже сейчас, позвонив по телефону приемной комиссии 8 (017) 345-33-38 или прислав их в электронном виде на адрес ai@ucp.by и в официальную группу в социальной сети ВКонтакте.

Фото Университета гражданской защиты МЧС

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз является образовательным центром в сфере гражданской защиты, обеспечивающим реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по образовательным программам подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 18 специальностям. Обучение в университете проходят более 2 тыс. человек, в том числе граждане иностранных государств.-0-