Курсанты университета МЧС из Казахстана почтили память земляков, павших в боях за Беларусь

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония возложения венков к стеле воинов-казахстанцев, павших в боях за Беларусь, прошла сегодня в столичном сквере Содружества. Она приурочена к 76-летию Победы и Дню защитника Отечества Республики Казахстан. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, руководство администрации Партизанского района Минска, актив казахстанской диаспоры в Беларуси, а также офицеры и студенты из Казахстана, учащаяся молодежь Партизанского района.

Впервые в церемонии приняли участие и курсанты факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета гражданской защиты МЧС, обучающиеся в интересах МЧС Казахстана.

В ходе мероприятия прозвучали государственные гимны Казахстана и Беларуси. Присутствующие почтили память жертв войны минутой молчания.-0-

Фото ucp.by