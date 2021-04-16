Курсанты университета МЧС стали победителями международной викторины ко Дню всемирного наследия

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями и призерами международной викторины, приуроченной ко Дню всемирного наследия, стали курсанты инженерного факультета Гомельского филиала университета МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Викторина в режиме онлайн собрала более 300 участников из Беларуси и России. Ее организатор - Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины.

Участникам предстояло выполнить конкурсные тестовые задания по знанию памятников и памятных мест, касающихся истории Великой Отечественной войны.

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По итогу курсант МЧС Иван Курский стал победителем викторины и обладателем диплома І степени, а курсанты Андрей Бобков, Александр Томашов, Дмитрий Верстак, Евгений Кохановский, Константин Стемпковский и Денис Костеленя отмечены дипломом ІІ степени. Кроме того, будущие спасатели Данила Шундиков и Кирилл Михалюк стали обладателями диплома ІІІ степени. Подготовкой курсантов МЧС занималась старший преподаватель кафедры организации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, кандидат филологических наук, доцент Юлия Коновалова.

Цели викторины - привлечение внимания студенческой и союзной молодежи к вопросам сохранения всемирного историко-культурного наследия, популяризация знаний о событиях и итогах Великой Отечественной войны, а также памятников и памятных мест Беларуси, в том числе Гомельского региона, связанных с увековечиванием памяти о Великой Отечественной войне.-0-