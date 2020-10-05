Курсанты университета МЧС стали призерами и победителями международных конкурсов

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Университета гражданской защиты МЧС стали призерами и победителями международных престижных конкурсов в России, сообщил БЕЛТА официальный представитель вуза Андрей Садовский.

В течение года курсанты участвовали в международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах под эгидой Молодежного союза экономистов и финансистов России. Представители Университета гражданской защиты МЧС показали свои работы на конкурсах концептуальных и инновационных идей и проектов "Сотворение справедливого жизнеустройства на планете Земля", информационно-коммуникационных технологий, а также на конкурсе молодых аналитиков. Кроме того, работы курсантов были и на Всероссийском конкурсе деловых, инновационно-технических идей и проектов "Сотворение и созидание Будущей России!", на конкурсе программ и проектов "Будущее планеты Земля", Всероссийских конкурсах на лучший проект по молодежному самоуправлению "Россия сильна тобою!" и социальной рекламы. Соревнования проводились дистанционно.

Работа Вероники Женевской по теме "Межличностные общения и культурно-философские коммуникации" завоевала три первых и одно второе место. Научный руководитель - доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения университета МЧС, кандидат филологических наук Любовь Луц. Три диплома первой степени завоевал Никита Радьков, представивший "Разработку и использование мобильного приложения в борьбе с лесными пожарами". Научным руководителем выступила доцент кафедры естественных наук университета МЧС, кандидат физико-математических наук Наталья Шамукова. Преподаватель Виталий Федькович с работой "Стандарты и метрологический подход в профессиональной подготовке спасателей МЧС Беларуси" получил два диплома первой степени и один второй. Начальник кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки университета МЧС Андрей Самсоник был его научным руководителем.

"Преподаватели и курсанты МЧС уже на протяжении пяти лет принимают участие в международных конкурсах и олимпиадах, проводимых Молодежным союзом экономистов и финансистов России, где становятся призерами и победителями", - рассказал Андрей Садовский.

Молодежный союз экономистов и финансистов России - общероссийская общественная организация молодых экономистов и финансистов, студентов экономических вузов и факультетов, молодых специалистов, ученых и преподавателей.-0-