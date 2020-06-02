Курсанты университета МЧС завоевали два призовых места в олимпиаде по теоретической механике

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два призовых места завоевали курсанты Университета гражданской защиты МЧС на престижной международной олимпиаде по теоретической механике. В этом году она прошла в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

Фото МЧС

За звание лучшего знатока теоретической механики боролись 294 участника из 50 вузов, представляющих Беларусь, Азербайджан, Армению, Китай, Россию, Туркменистан, Узбекистан и Украину. "Изменение формы проведения турнира сказалось и на его программе. Если раньше проводились лично-командный теоретический конкурс и командный конкурс решения коротких задач (брейн-ринг), то в этом году решили провести только теоретический конкурс, итоги которого подводились только в личном зачете. Участники в течение 2,5 часов состязались в умении применять знания, полученные при изучении таких дисциплин, как теоретическая механика, физика, математика, демонстрировали способности к системному анализу и действию, навыки самостоятельной работы и творческое мышление", - рассказал Андрей Садовский.

Студентам предстояло решить шесть задач по статике, кинематике и динамике. Причем конкурсантам необходимо было выполнить не только очевидные действия, но и такие, о которых порой трудно догадаться, а также подробно и аргументированно описать ход решения. В итоге курсанты факультетов техносферной безопасности и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета гражданской защиты МЧС Никита Ляшенко и Антон Борцов стали призерами международной олимпиады, завоевав 2-е и 3-е места соответственно. Никита Ляшенко также признан лучшим в Беларуси знатоком теоретической механики. От оргкомитета он удостоен диплома I степени. Победителем интеллектуального форума стал студент Университета Цинхуа (Китай).

Международная олимпиада по теоретической механике в онлайн-формате прошла впервые. Традиционно организатором выступил Белорусский государственный университет транспорта.-0-