Курсанты университета МЧС завоевали два призовых места в олимпиаде по теоретической механике

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два призовых места завоевали курсанты Университета гражданской защиты МЧС на престижной международной олимпиаде по теоретической механике. В этом году она прошла в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.
За звание лучшего знатока теоретической механики боролись 294 участника из 50 вузов, представляющих Беларусь, Азербайджан, Армению, Китай, Россию, Туркменистан, Узбекистан и Украину. "Изменение формы проведения турнира сказалось и на его программе. Если раньше проводились лично-командный теоретический конкурс и командный конкурс решения коротких задач (брейн-ринг), то в этом году решили провести только теоретический конкурс, итоги которого подводились только в личном зачете. Участники в течение 2,5 часов состязались в умении применять знания, полученные при изучении таких дисциплин, как теоретическая механика, физика, математика, демонстрировали способности к системному анализу и действию, навыки самостоятельной работы и творческое мышление", - рассказал Андрей Садовский.
Студентам предстояло решить шесть задач по статике, кинематике и динамике. Причем конкурсантам необходимо было выполнить не только очевидные действия, но и такие, о которых порой трудно догадаться, а также подробно и аргументированно описать ход решения. В итоге курсанты факультетов техносферной безопасности и предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета гражданской защиты МЧС Никита Ляшенко и Антон Борцов стали призерами международной олимпиады, завоевав 2-е и 3-е места соответственно. Никита Ляшенко также признан лучшим в Беларуси знатоком теоретической механики. От оргкомитета он удостоен диплома I степени. Победителем интеллектуального форума стал студент Университета Цинхуа (Китай).
Международная олимпиада по теоретической механике в онлайн-формате прошла впервые. Традиционно организатором выступил Белорусский государственный университет транспорта.-0-