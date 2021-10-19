Курсанты Военной академии Беларуси участвуют в учении ОДКБ "Поиск-2021" в Таджикистане

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Харбмайдон в Таджикистане продолжается учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Боевое братство - 2021", в рамках которого проводится учение разведывательных подразделений ОДКБ "Поиск-2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Для ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ привлекаются разведывательные подразделения Вооруженных Сил Беларуси, в состав которых вошла и группа курсантов факультета военной разведки Военной академии.

"При подготовке к учению особое внимание уделялось вопросам выживания разведгруппы в условиях гористо-пустынной местности и ориентированию на местности. Курсанты получают бесценный опыт в выполнении учебно-боевых задач, который пригодится им в войсках", - отметил начальник кафедры сил специальных операций и войсковой разведки факультета военной разведки Военной академии Александр Красновский.

Разведгруппа курсантов совместно с расчетом БАК "Москит" в составе разведывательного отряда выдвинулась в район разведки и ведет поиск базы условного незаконного формирования противника. Район разведки составляет около 40 кв.км. В течение трех суток им предстоит найти объект, передать его координаты в центр и уничтожить при необходимости.-0-

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