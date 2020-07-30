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Общество
30 июля 2020, 13:11

Курсы семьеведения в вузах, консультации и телепередачи - эксперт о мерах поддержки молодых семей

Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на государственном уровне необходимо выстраивать систему поддержки молодых семей - как материальной, так и психологической. В такой комплекс могут входить курсы подготовки к семейной жизни в вузах, добрачные консультации во всех загсах и просветительские телепередачи. Таким мнением поделилась сегодня на пресс-конференции руководитель Центра поддержки семьи и материнства "Матуля" Вероника Сердюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт отметила, что в Беларуси налажена прекрасная система социальной поддержки семей, особенно многодетных. Но есть еще вопросы в плане поддержки молодых семей, побуждения молодых людей к более раннему вступлению в брак и рождению детей, поскольку сейчас меняются репродуктивные установки в обществе: возраст вступления в первый брак увеличился у женщин до 26, мужчин - до 28 лет. Средний возраст рождения первенца - 29 лет. Молодые люди настроены больше на карьеру, путешествия. И не видят смысла в реализации как родителей. Но государство должно быть заинтересовано в более ранних рождениях - это дает больше шансов на то, что в перспективе в семьях будет больше одного ребенка.

"Наша организация существует в Беларуси почти 10 лет, она небольшая, поэтому действуем локально. Все эти годы я ждала, когда профильные ведомства что-то сделают в направлении укрепления семьи в локальном плане, - рассказала Вероника Сердюк. - Недавно я делала опрос и выяснила, что курсов подготовки к семейной жизни для молодежи, не для школьников, а именно молодых пар на государственном уровне не существует. Но есть единичные инициативы".

Например, разработана программа семьеведения в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка. Вероника Сердюк уверена, что такие курсы надо вводить как раз в вузах, а не для старшеклассников, которые вряд ли будут посещать факультативы о семейных ценностях, когда им нужно готовиться к поступлению в университет.

Также многое делает Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей, где решают целый комплекс проблем, оказывают психологическую поддержку. Хорошо бы, чтобы этот опыт по выходу из критичных ситуаций, помощи семьям в социально опасном положении транслировался на всю республику. Как и необходимо перенимать опыт других государств, но адаптировать чужие модели под традиции славянского менталитета.

"Обратила внимание, что такие курсы по подготовке к семейной жизни существуют и во многих традиционных религиях. Они заполняют эту лакуну, - добавила Вероника Сердюк. - Там есть и консультации для пар. И мне бы хотелось предложить в загсах увеличить эту работу. Пока это частные инициативы сотрудников: небольшие лекции, викторины".

В плане поддержки молодых семей эксперт отметила такие вопросы, как наличие мест в семейных общежитиях, финансовую помощь или возможность отправить детей, например, в детский сад при вузе. Его можно организовать силами студентов-практикантов из числа будущих педагогов.

"До сих пор нет каких-то развлекательно-педагогических, просветительских программ на телевидении, которые помогали бы справляться с семейными проблемами. Такие есть на украинском, российском ТВ, где даются грамотные психологические подсказки для семейной жизни. Хотелось бы, чтобы такие передачи появлялись на нашем телевидении и в нашем интернет-пространстве", - сказала Вероника Сердюк.

Мнение людей формируется под воздействием СМИ, интернета и окружения, сверстников. Когда у молодого человека есть опыт заботы о маленьком ребенке, например, племяннике или племяннице, младшем брате или сестре, это отчасти готовит к будущему собственному родительству психологически, снимает страх. Нужно организовывать какие-то программы взаимодействия молодых людей с семейными сверстниками. Чтобы они видели супругов и родителей, которые справляются со своими социальными ролями и не чувствуют себя в чем-то обделенными. Это помогает и другим не бояться, разрушает сложившиеся под влиянием личного опыта стереотипы.

О примерах того, как в православной общине формируется бережное отношение к семье, атмосфера принятия и эмпатии друг к другу, рассказал председатель Синодальной комиссии Белорусской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель прихода храма святителя Николая Японского города Минска протоиерей Павел Сердюк. Он также считает, что проблема лежит больше в поле ценностных ориентировок, а не в том, как организована поддержка семей на государственном уровне. В его приходе при подготовке к венчанию есть две глубокие серьезные беседы, которые проводит он сам и его супруга. Будущим молодоженам ставят острые вопросы, чтобы те со всей серьезностью взглянули на перспективы их брака и те задачи, которые нужно будет решать. В итоге процент тех, кто венчается, очень небольшой. Это те, кто готов серьезно строить совместную жизнь.

"А идеалы мы ищем в жизни святых. Потому что сегодня идеальные семьи, на пример которых мы хотим опереться, дают сбой, в том числе не выдерживают пристального общественного внимания", - добавил протоиерей Павел Сердюк. В его приходе всегда много детей, для них есть игровые площадки, есть те, кто присматривает за ребятней, и есть возможности для общения семей, что создает важные горизонтальные связи. Семьи с разным достатком знакомятся, узнают друг друга, растет доверие и появляются механизмы взаимопомощи.-0-

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