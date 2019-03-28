Курц: мемориал "Тростенец" подчеркивает нашу приверженность девизу "Никогда снова"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Тростенец" подчеркивает приверженность девизу "Никогда снова". Об этом федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил на церемонии открытия памятника австрийским жертвам нацизма "Массив имен" в мемориальном комплексе "Тростенец", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы склоняемся перед бесчисленными жертвами из Австрии, Германии, Польши, Чехии, жертвами из Беларуси. Мы никогда не забудем это место и его названия. Мы считаем, что оно должно служить предостережением, подчеркнуть нашу приверженность девизу "Никогда снова", - сказал Себастьян Курц.

По его словам, Малый Тростенец в Австрии долгое время оставался неизвестным. Лишь спустя много лет после окончания войны начали говорить об этом месте. "Месте, где совершались бесчисленные непостижимые разуму преступления. Преступления против человечности. Преступления, детали которых мы можем сегодня исследовать и назвать, однако не можем понять", - отметил федеральный канцлер.

"Официальная Австрия - я, к сожалению, вынужден это признать - очень долгое время вносила свой вклад в то, что мы столь долго так мало знали об этой трагедии. Мы избегали ответственности, однако сегодня мы сделали важный шаг к тому, чтобы помнить о тех событиях, которые происходили здесь, помнить о тех людях, евреях, еврейках, у которых сначала отняли имущество, а затем их свободу, в конце концов отняли здесь их жизнь", - подчеркнул он.

Себастьян Курц обратил внимание, что эти люди были убиты массово и захоронены в массовых могилах - так у них попытались отнять их имена. "Однако сегодня, хоть мы и не можем сделать так, чтобы случившегося не произошло, мы можем хранить память об этих людях и никогда их не забудем", - заявил канцлер.-0-