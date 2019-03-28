Курц об открытии мемориала в "Тростенце": это залог нашей общей памяти

28 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Открытие памятника "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец" стало залогом общей памяти белорусского и австрийского народов о жертвах войны. Об этом федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил сегодня в Минске на "Вечере памяти" - мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма, передает корреспондент БЕЛТА.
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