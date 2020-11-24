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24 ноября 2020, 17:17

Кушнаренко: важно создавать комфортные условия жизни граждан в каждом уголке страны

Алексей Кушнаренко
Алексей Кушнаренко
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24 ноября, Краснопольский район /Корр. БЕЛТА/. Важно создавать комфортные условия жизни граждан в каждом уголке страны. Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор ГПО "Белтопгаз", член Совета Республики Алексей Кушнаренко во время торжественного пуска природного газа в агрогородке Холмы Краснопольского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Важно создавать комфортные условия жизни граждан в каждом уголке нашей страны. И приход природного газа в населенный пункт поднимает на новый уровень жизнь людей. Это дает новый импульс в развитии территорий - есть возможность подключать к сети социальные и коммунальные учреждения, производственные объекты, - отметил Алексей Кушнаренко. - В последние годы для нас стало доброй традицией встречаться на Краснопольской земле по хорошему поводу: торжественному пуску природного газа в дома жителей агрогородков".

Холмы стали шестым агрогородком в Краснопольском районе, куда провели природный газ. "Сегодня голубое топливо начнет поступать почти в 100 индивидуальных домов и квартир. Это важное событие для жителей - жизнь станет комфортнее, удобнее и немного проще, - подчеркнул Алексей Кушнаренко. - Приятно отметить, что сегодня мы завершили этап газификации агрогородков Краснопольского района".

За четыре месяца в агрогородке провели около 13 км газопровода. На эти цели было затрачено порядка Br1,5 млн.

Поздравить жителей Холмов приехал помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк. "Появление природного газа в домах повысит качество жизни в агрогородке. Хочется выразить слова благодарности профессионалам, которые всего за четыре месяца, при нормативных сроках в восемь, сделали всю необходимую работу. Уверен, жители агрогородка по достоинству оценят вашу работу, - отметил он. - Приход природного газа в дома повышает и экологию населенного пункта. А еще голубое топливо будет беречь силы и деньги наших граждан".

Жительница агрогородка Холмы Мария Калинич поделилась, что с приходом природного газа жить станет намного легче. "Раньше топили дом дровами. Воду грели, баллоны заказывали. А теперь все это не нужно, у нас же есть газ в доме, а это и тепло, и горячая вода постоянно. Для нашей семьи это очень долгожданное и радостное событие, - поделилась женщина. - Мы живем здесь с мужем и двумя детьми. Теперь буду часто баловать родных разными кулинарными шедеврами и выпечкой - готовить тоже стало намного проще".

А вот супруг женщины Станислав Калинич поделился, что пока еще не привык к тому, что свободного времени стало больше. "Теперь печку топить не нужно. И не надо думать, что к зиме нужно дров заготовить. Стало намного меньше работы, а свободного времени - больше. Теперь вот привыкаю к этому", - отметил мужчина.

Газификация Краснопольского района началась с подачи в 1996 году природного газа в городской поселок Краснополье. В настоящее время в районе в эксплуатации находится 185,3 км сетей природного газа. Всего в Могилевской области при реализации госпрограмм введено в эксплуатацию свыше 1 тыс. км распределительных газопроводов, газифицировано 69 населенных пунктов, более 15 тыс. индивидуальных жилых домов.

Благодаря реализации госпрограмм в загрязненных районах Брестской, Гомельской и Могилевской областей построено свыше 4,5 тыс. км газопровода, газифицировано природным газом 219 населенных пунктов, более 50,5 тыс. жилых домов.-0-

Фото Олега Фойницкого

Жительница агрогородка Холмы Мария Калинич
Жительница агрогородка Холмы Мария Калинич
Во время пуска газа
Во время пуска газа
Леонид Мартынюк
Леонид Мартынюк
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