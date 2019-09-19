Кувшины с криничной водой подарят волонтеры БРСМ представителям основных конфессий Беларуси

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кувшины ручной работы с криничной водой передадут в дар волонтеры БРСМ представителям основных конфессий Беларуси сегодня во время подведения итогов межконфессиональной республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

В мероприятии примут участие полсотни самых активных волонтеров движения "Доброе сердце" из регионов Беларуси. Откроет программу торжественная церемония чествования добровольцев в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

"Благодарности за добрые дела молодые люди получат из рук представителей духовенства ведущих религиозных конфессий Беларуси. В свою очередь волонтеры расскажут священнослужителям об источниках, которые они благоустраивали в этом году, и передадут им необычные подарки. В частности, каждый регион привезет кувшин ручной работы с изображением тех родников, которые наши ребята благоустраивали. Но, что самое главное, кувшины будут наполнены водой из этих родников", - рассказала Александра Гончарова.

Так, молодежь Гродненской области привезет воду из родника, который находится в деревне Привалки. Его благоустраивали студенты Гродненского государственного аграрного университета. Волонтеры Могилевской области - из родника в деревне Пустынки, расположенного на территории Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря. К слову, именно там был дан старт проекту. Ребята столичного региона - из святого колодца деревни Язвины Узденского района.

Изюминкой программы станет веломарафон "3D: Дорогами добрых дел" по культовым и историческим объектам Минска по маршруту: храм-памятник - Дом милосердия - мемориальный знак в урочище "Куропаты". Партнером марафона, участие в котором вместе с молодежью планирует принять и настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный, выступило предприятие ОАО "Мотовело".

"Стоит отметить, что каждую остановку на маршруте мы наполнили элементами созидательной добродетели. К примеру, на территории храма-памятника появится еще один арт-объект. Ранее волонтеры "Доброе сердце" уже установили здесь дизайнерскую скамейку. Теперь граффити-мастера распишут стену фасада трансформаторной подстанции. В основу сюжета картины положена тема родной природы Беларуси", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Следующую остановку веломарафон сделает у Дома милосердия, где добровольцы союза молодежи совместно с учащимися воскресной школы заложат из туй "Аллею жизненных деревьев". Дальше маршрут движения веломарафонцев проляжет через урочище "Куропаты", где юноши и девушки возложат к мемориалу цветы.

БРСМ с 2013 года реализует республиканскую межконфессиональную благотворительную акцию "Восстановление святынь Беларуси". За это время волонтеры благоустроили более 1,3 тыс. культовых объектов по всей стране. В Год малой родины проект носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси", акцент делается на благоустройстве святых источников, родников и криниц.-0-