Квадратный метр – от 2810 рублей! Успейте купить квартиру в самом горячем квартале Minsk World до повышения цен!

Самые ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ в Minsk World – только этим летом, а в сентябре они повышаются!

Сколько стоит квартира в Африке? Всего от 2810 за квадратный метр, ведь речь идет про одноименный квартал в многофункциональном комплексе Minsk World!

Кроме того, застройщик предлагает интересные АКЦИИ, чтобы покупка квартиры стала еще более выгодной. Так, при единовременной оплате при покупке жилья в готовых домах (а их в "Африке" три!) СКИДКА составит 30 евро за квадратный метр, а при покупке машино-места в паркинге – 130 евро за квадратный метр!

Все предложения действуют только этим летом! Осенью цены вырастут, главная причина – мировой рост стоимости стройматериалов, который прямо влияет на стоимость квадратного метра.

Только до 1 сентября у вас есть уникальная возможность купить недвижимость по летним ценам! Не упустите свой шанс!

Интересно? Позвоните по телефону 7675 или по городским номерам +375 17-269-32-90, +375 17-39-39-465 и наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы.

Купить квартиру в квартале "Африка", как и в любом другом квартале многофункционального комплекса Minsk World можно:

· за собственные средства

· в рассрочку до 100 месяцев

· с привлечением партнерского кредита от "Белинвестбанка"

Квартал "Африка" подойдет жителям любого возраста и образа жизни. В центре жилой застройки появится детский сад, уже есть игровые и спортивные площадки. Всего в комплексе запроектировано 7 школ и 13 детских садов, они появятся и в кварталах по соседству.

Машины не будут мешать активностям и комфорту жителей, так как открытые парковки находятся на периферии квартала.

Готовый дом "Александрия" в квартале "Африка"

На первых этажах некоторых домов находятся коммерческие помещения. Это значит, что все необходимые объекты городского ритейла – кафе, магазины, аптеки, фитнес-центры и многое другое – будут под рукой у жильцов.

Готовый дом "Касабланка" в квартале "Африка"

"Африка" находится недалеко от улицы Аэродромная, по которой можно быстро добраться в центр города и в сторону МКАД. Попасть в центр можно будет и на общественном транспорте: по всему периметру квартала появятся остановки наземного транспорта, в границах комплекса строится станция метро "Аэродромная", в пешей доступности работает "Ковальская Слобода".

Готовый дом "Кейптаун" в квартале "Африка"

Через дорогу от квартала запроектирован свой островок природы – шикарный парк с фонтанами и аттракционами, зонами отдыха и выгула домашних животных. А добраться до экономического сердца комплекса – Международного финансового центра и торгово-развлекательного центра Mara Mall – можно будет буквально за несколько минут.

Экономическим сердцем комплекса станет Международный финансовый центр

Сегодня квартал "Африка" - это готовые дома "Александрия", "Кейптаун", "Касабланка" и строящийся "Каир". Во всех можно купить квартиры, а в готовых – буквально на следующий день начать ремонт!

Строящийся дом "Каир" в квартале "Африка"

В новостройках Minsk World вам не придется выбирать между красотой и комфортом. Здесь есть все! Панорамные окна, свободные планировки, комфортные лифты и дизайнерские лобби со стойкой консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой.

Таким квартал будет после завершения строительства

Если вы искали идеально место для жизни, то это оно!

Чтобы купить жилую и коммерческую недвижимость в квартале "Африка" обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучший выбор на все времена!

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