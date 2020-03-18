Квадрокоптеры, новая форма и свои кинологи: замминистра рассказал о новшествах в СОБР

18 марта, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. В специальном отряде быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск Беларуси планируется создание собственной кинологической службы и обновление экипировки. Об этом журналистам сообщил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Назаренко. Фото МВД

"В специальном отряде быстрого реагирования бойцы прошли обучение на операторов БПЛА. Соответствующие должности введены в каждой группе, что позволит проводить рекогносцировку объектов и местности при планировании и проведении специальных операций. Помимо этого, планируем ввести в состав саперно-пиротехнических расчетов СОБР специалистов-кинологов. Собака - это 90% обнаружения взрывчатых веществ и устройств", - сказал Юрий Назаренко.

По его словам, в этом году военнослужащие СОБР также получат новую форму одежды. "Жизнь не стоит на месте, и за прошедшие пять лет видно, как изменилась расцветка, улучшилось качество тканей, обновили ременно-плечевую систему распределения экипировки на бойце. Кроме того, совершенствуются бронежилеты, шлемы, - отметил замминистра. - В целом современная форма у военнослужащих внутренних войск очень удобная: в ней не жарко летом, комфортно зимой, при этом вещи довольно ноские. В стадии разработки - переход на более современные модели ботинок".

18 марта исполняется 102 года со Дня образования внутренних войск МВД Беларуси.-0-