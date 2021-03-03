Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности провела внеочередную аттестацию 7 адвокатов

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси провела сегодня внеочередную аттестацию семи адвокатов Минской областной коллегии адвокатов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

По итогам аттестации в отношении адвоката Юлии Карачун принято решение о соответствии требованиям законодательства, в отношении адвокатов Дарьи Гороховик, Светланы Конновой, Елены Майсеня - о неполном соответствии требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев при условии выполнения рекомендаций квалификационной комиссии, в том числе о прохождении адвокатами повышения квалификации.

Что касается адвокатов Андрея Барташевича, Николая Ётка и Елены Шинкаревич, то в отношении них принято решение о невозможности выполнения профессиональных обязанностей из-за недостаточной квалификации.

"В ходе аттестации отдельные адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства", - отметили в Минюсте.

В 2020 году Минюст провел плановую проверку деятельности Минской областной коллегии адвокатов по выполнению адвокатами лицензионных требований и условий осуществления адвокатской деятельности. Тогда были установлены факты нарушения адвокатами закона об адвокатуре, правил профессиональной этики адвоката, выявлены нарушения при составлении правовых документов, договоров на оказание юридической помощи, ордеров.

"Выявленные в ходе проверки нарушения законодательства свидетельствуют о ненадлежащем выполнении отдельными адвокатами своих профессиональных обязанностей, что является основанием для проведения квалификационной комиссией по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси внеочередной аттестации адвокатов", - пояснили в Минюсте.

При этом подчеркивается, что адвокатам следует постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень для оказания профессиональной юридической помощи клиентам, на которую те обоснованно рассчитывают.-0-