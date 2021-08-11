Квалификационная комиссия рассмотрела вопрос о лишении некоторых адвокатов лицензии

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси сегодня провела внеочередную аттестацию адвокатов адвокатского бюро "Маслов, Гашинский и партнеры", рассмотрен вопрос о прекращении действия лицензии на право осуществления адвокатской деятельности. Такая информация размещена на сайте Министерства юстиции, сообщает БЕЛТА.

Отмечается также, что проведена очередная аттестация адвоката Юлии Князь, осуществляющей адвокатскую деятельность индивидуально.

Основанием для проведения внеочередной аттестации стали факты ненадлежащего выполнения адвокатами этого бюро своих профессиональных обязанностей. Они были выявлены в ходе выборочной проверки деятельности бюро, проведенной Минюстом в первом полугодии 2021 года.

"В ходе аттестации отдельные адвокаты показали неудовлетворительный уровень знаний законодательства, необходимый для осуществления адвокатской деятельности, что свидетельствует об их недостаточной квалификации", - отметили в Минюсте.

По итогам аттестации квалификационной комиссией приняты решения о соответствии адвокатов Андрея Колычева и Юрия Сташкевича требованиям законодательства. Что касается адвокатов Ольги Карпушонок, Евгения Маслова и Юлии Князь, комиссия считает, что они не могут выполнять свои профессиональные обязанности из-за недостаточной квалификации.

Также рассмотрены материалы о прекращении действия лицензии в отношении Дмитрия Лаевского в связи с применением к адвокату дисциплинарного взыскания в виде исключения из Минской городской коллегии адвокатов за систематическое (два раза и более в течение 12 месяцев подряд) нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности.-0-