"Квартира к юбилею, Lexus за чипсы и 40 000 рублей вместо ужина! Истории победителей игры "Удача в придачу!"

Удача может прийти к каждому. При этом не имеет значения ваш возраст, пол и место жительства. Не важно даже то, считаете вы себя везучим или нет. Все может измениться в один миг! Истории победителей игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" лучшее тому доказательство. За время игры статус счастливчика примерили на себя уже очень многие белорусы.

И в этот вторник, 3 ноября, радостные "Ура!" снова звучали по всей стране – своих обладателей нашли более 10 000 призов 148-го тура. А уже через день, 5 ноября, самые удачливые покупатели собрались в минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши, чтобы получить свои призы. Кому повезло больше всех на этот раз?

Главные победители 148-го тура игры "Удача в придачу!" получили свои призы 5 ноября в Минске

Ключи от квартиры в центре Минска с личным местом на паркинге получила Любовь Хрол, пенсионерка из Витебска. Специальный приз от Lay's – автомобиль Lexus UX 200 – выиграл Александр Абрамовский, торговый представитель из Лиды.

Крупно повезло и еще трем участникам: 50 000 рублей выиграла Виктория Капарулина из Солигорска, обладателем 40 000 рублей стала Алена Приставская, торговый агент из Бреста, а 30 000 рублей выиграл Александр Мельников, водитель из Минска.

Эмоции и планы главных победителей 148-го тура игры "Удача в придачу!" – в нашем репортаже!

"Внук с женой переедут из Борисова в Минск! Они мне правнучку подарили, а я им квартиру!"

– Секрет удачи у меня такой: решила, что буду брать "товары удачи", пока не выиграю! – в шутку признается Любовь Хрол, пенсионерка из Витебска. Именно она стала обладательницей главного приза – квартиры в центре Минска с личным местом на паркинге.

Ключи от жилья в столице Любови Хрол вручил руководитель пресс-службы сети "Евроопт" Егор Хрусталев

Любовь Васильевна рассказывает, что трудовой стаж у нее без малого 40 лет. Большую часть жизни работала на заводе. Вместе с супругом вырастили дочь и сына, а теперь уже радуются внукам и маленькой правнучке. Кстати, один из внуков и уговорил бабушку присоединиться к игре "Удача в придачу!".

– Можно сказать, судьба меня просто пожалела. Всегда в тесноте жили: в нашей квартире было три семьи, конечно, трудностей хватало. И сейчас живем вместе с сыном. В общем, жилищный вопрос для нас самый главный! И много лет уже играю, такой азарт взял! Самый любимый магазин – это "Евроопт". По мелочам выигрывала, но на такой крупный приз даже не надеялась. Хотя с дочерью обсуждали: вот бы выиграть квартиру, решились бы все наши жилищные вопросы! И надо же, такая мне радость к юбилею выпала, к 70-летию, – рассказывает счастливица.

Получив ключи, Любовь Васильевна вместе с родными отправилась в "Каскад", чтобы оценить выигранную квартиру

Любовь Хрол: "Мы думали, будет поскромнее. А когда ремонт сделаем, будет вообще сказка!"

Сразу после вручения призов Любовь Хрол вместе с родными отправилась по своему новому столичному адресу, в жилой комплекс "Каскад".

– Квартира классная, просторная, и лоджия есть. Метро рядом, детский сад… Мы думали, будет поскромнее. А когда ремонт сделаем, будет вообще сказка! – с улыбкой поделилась впечатлениями от выигранной столичной жилплощади Любовь Васильевна. – Кто будет здесь жить? Внук с женой переедут из Борисова в Минск. Они мне правнучку подарили, а я им квартиру!

"Придется нам с женой составить график, кто в какой день будет водить "Лексус"

Стильный Lexus UX 200 достался Александру Абрамовскому из города Лида в Гродненской области, который работает торговым представителем в частной компании.

– Присоединился к игре "Удача в придачу!", наверное, год назад. Супруга участвует постоянно, и я тоже карточку дисконтную "Е-плюс" оформил. Подумал: не попробуешь не узнаешь. Чипсы Lay's покупаю сыну постоянно, и получилось, что так повезло, – рассказывает победитель, держа в руках ключи от автомобиля.

Любовь сына к чипсам помогла Александру Абрамовскому из Лиды выиграть шикарный автомобиль!

О выигрыше Александр узнал в гостях и, увидев выигранный Lexus во время звонка из студии игры, оценил его уверенным "лайком".

– Конечно, сразу не поверил, подумал, что знакомые подшучивают. Но когда увидел на экране студию и ведущих, то сомнений в выигрыше не осталось. Первой поздравила супруга, ей машина очень понравилась, такая яркая, красивая. Мы оба водители, так что придется составлять график. Всем хочется за руль, – смеется Александр Абрамовский.

"Для нас с детьми это настоящее чудо!"

Виктория Капарулина из Солигорска в Минской области, узнав о выигрыше 50 000 рублей, в буквальном смысле расплакалась от радости. У ее младшего сына инвалидность, поставлен диагноз ДЦП. Виктории пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за ребенком. И о своей неожиданной удаче она узнала в санатории, куда повезла сына на лечение.

Виктория Капарулина из Солигорска расплакалась от радости, узнав о выигрыше 50 000 рублей

– Такую крупную сумму никогда не держала в руках, – призналась победительница. – Смогу наконец-то осуществить мечту о переезде в Минск. Эти деньги станут вкладом в жилье. В столице будет больше возможностей для ребенка.

Первый, с кем женщина поделилась радостной новостью, стал старший сын, который также живет и работает в Солигорске.

– Мы так рады, что словами не передать! Не верила, что может случиться такое чудо! Купила только чай, как раз заканчивался, и вот так повезло неожиданно, – рассказала Виктория Капарулина.

"Эмоции зашкаливали так, что мы забыли про аппетит вообще!"

Крупно повезло Алене Приставской из Бреста, которая работает торговым агентом. Играла с самого начала и дождалась свой суперприз – 40 000 рублей!

– Не надеялась вообще на такой выигрыш, до этого самым крупным призом были 10 рублей, и то давно. Находилась дома на кухне с мужем, готовили ужин, когда нам позвонили. Эмоции зашкаливали так, что мы забыли про аппетит вообще! – вспоминает Алена. – Конечно, начались поздравления в мессенджерах, звонки… Все говорили: мы думали, так не бывает!

У супругов из Бреста на 40 000 рублей – большие планы!

Планы на выигранные деньги у супругов большие!

– В первую очередь, оштукатурим гараж, сделаем забор, положим плитку во дворе, мы живем в своем доме. Поможем маме мужа поправить здоровье. То есть решим самое наболевшее. И очень хочется также подумать про путешествия, может быть, немножко позже и это получится! – улыбается победительница.

"Пару недель назад, совершая покупки, папа сказал: это на выигрыш!"

А 30 000 рублей выиграл Александр Мельников, водитель из Минска. Правда, в эти дни он как раз находится в рабочей командировке, поэтому за выигранным призом делегировал супругу Нину Станиславовну вместе с дочкой и внуком.

Минчанин Александр Мельников сейчас в командировке и за призом делегировал супругу

– Мы, наверное, сутки в себя приходили, когда узнали про этот выигрыш. Не каждый день такая радость бывает. Два года в игре участвуем. Буквально пару недель назад, совершая покупки в "Евроопте", наш Александр Петрович сказал: это на выигрыш! Так и получилось, – рассказала супруга победителя.

Кому квартиру в Минске и деньги? Новый розыгрыш призов – 1 декабря!

Игра "Удача в придачу!" продолжается! Главный приз 149-го тура – квартира в многофункциональном комплексе Minsk World в престижном районе Минска. Этот масштабный комплекс называют настоящим городом в городе, так как здесь будет все необходимое: школы, детские сады, поликлиники, магазины, финансовый и торговый центр, паркинги и новые станции метро. В общем, все для жизни и бизнеса!

Также победителей 149-го тура ждут крупные суммы: 30 000, 40 000 и 50 000 рублей. И еще 10 000 других денежных призов!

В новом туре – новые призы: квартира в Минске и большие деньги! Повезти может каждому, главное, не забудьте про "товары удачи"!

Розыгрыш состоится 1 декабря в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало в 18:20.

Как принять участие? Просто захватите "товары удачи", совершая покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ХИТдоставка". Игровой код будет начислен за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". Больше кодов – больше шансов!

Важно: если вы ранее не были зарегистрированы в игре, нужно пройти регистрацию в разделе "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. Там же можно ознакомиться с полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о правилах игры.

Квартира в Минске, большие деньги и яркие эмоции победы ждут счастливчиков в игре "Удача в придачу!". Не забывайте про "товары удачи" – и пускай вам тоже обязательно повезет!

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