Квартира, прибавка к пенсии и… корова! Что в планах у победителей нового тура игры "Удача в придачу!"

Во вторник, 5 ноября, удача в очередной раз постучалась в дома тысяч покупателей магазинов "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка". В этот день состоялся розыгрыш призов 132-го тура игры "Удача в придачу!". А уже 7 ноября в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 чествовали главных счастливчиков, выигравших крупные денежные суммы.

Сразу на 50 000 рублей пополнился бюджет Ольги Бадытчик, мамы в декрете из Слуцка. Приз в 40 000 рублей выиграла Галина Сопелева, пенсионерка из Могилева. Удача улыбнулась и научному сотруднику Ирине Леонович из деревни Слобода Минского района – она стала обладательницей 30 000 рублей. А 20 000 рублей достались бухгалтеру Ольге Кравцовой из агрогородка Большое Малешево Столинского района. Чтобы пользоваться деньгами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

"Своего жилья у нас нет, так что главная мечта о нем!"

Ольга Бадытчик из города Слуцка, что в Минской области, в игре "Удача в придачу!" участвует уже третий год. Как оказалось, совсем не зря, результат такой настойчивости – выигрыш 50 000 рублей!

Ольга Бадытчик из Слуцка в игре участвует уже три года. Результат – 50 000 рублей!

– Когда делаем покупки в магазинах "Евроопт" или "Хит!", всегда стараемся приобрести что-то на удачу, а вдруг повезет? А о выигрыше узнали в день, когда сыну как раз исполнилось 10 месяцев. Между собой теперь шутим: если пятьдесят тысяч выиграли на 10 месяцев, что будет тогда на годик?! – смеется мама в декрете.

По словам Ольги, свою счастливую покупку они сделали в слуцком магазине "Хит!". Что именно брали, точно уже и не помнит. А вот момент победы забыть трудно!

– Первым делом стали пересматривать эфир в записи: правда или нет? Буквально за пару минут успели поздравить родители, напарница, одноклассница… – вспоминает она.

Сегодня 50 000 рублей уже в руках – время строить планы!

"Как выиграть? Зайти в магазин, взять "товары удачи". И ждать!"

– Мы живем на два города: пару неделек у родителей в Минске, пару в Слуцке. Своего жилья у нас нет, так что главная мечта, конечно, об этом. Честно говоря, таких денег у нас в руках еще никогда не было, – признается Ольга Бадытчик.

И делится своим секретом победы:

– Как выиграть? Зайти в магазин, взять "товары удачи" минимум на 2 рубля. И ждать!

"Про свой выигрыш я даже частушки сочинила!"

Галина Сопелева из Могилева – обладательница 40 000 рублей – настоящий энерджайзер.

О своей победе Галина Сопелева из Могилева рассказывает с юмором: не жила богато, а теперь пора начинать!

– Ой, я уже даже частушки на тему своей победы сочинила! – признается сходу она.

И тут же задорно озвучивает одну из них:

– Я богатая невеста, меня можно замуж брать, денег выиграла немножко, надо продолжать играть!

Свою биографию могилевчанка в шутку и всерьез называет "героической". После нархоза прошла путь от продавца до юрисконсульта, а после этого успела три года отслужить в берлинской бригаде в Германии, выйти замуж "в Болгарию" и вернуться в родной Могилев.

Сейчас Галина Николаевна уже на пенсии и заботится о родителях, инвалидах второй группы. Но при этом находит силы и на оптимизм, и на творчество: ее стихи печатают газеты, а экспромты получают призы на радио.

– К Новому году думала пойти подработать, может быть, конфеты в магазине посортировать, а тут видите, какая на меня свалилась удача! Какой "товар удачи" покупала? Мама в госпитале лежала, вот вафельки ей отвезла,- рассказывает она.

И с юмором делится планами на выигрыш:

– Положу на вклад, будет мне хорошее подспорье к пенсии! Помогу близким, которых всегда стараюсь поддерживать финансово. И, конечно, буду вкладывать средства в свою Могилевскую область. У нас есть организации, которые с удовольствием примут меня здесь: это стоматология, парикмахерская… Вот туда и буду инвестировать. Обычно говорят: не жил богато, нечего и начинать, а у меня наоборот: не жила богато, а теперь буду начинать!

"Говорю: сядьте, мы выиграли 30 000… Ну и все начали кричать!"

Ирина Леонович из деревни Слобода Минского района, которая работает научным сотрудником в институте плодоводства, с ужасом думает, что 30 000 рублей могли пройти мимо. Ведь в тот день она совсем забыла про "товар удачи"!

Ирина Леонович из деревни Слобода про "товар удачи" вспомнила уже на кассе!

– Мы обычно делаем покупки в большом минском гипермаркете на Монтажников, и как-то все время берем "товары удачи" на зале. А тут забыли. Хорошо, что уже на кассе перед нами женщина брала шоколадки. Я вспомнила и тоже схватила две с орехами, – рассказывает она.

Кстати, как раз в этот день супруг Ирины грозился, что если опять не выиграют, – покупать "товары удачи" больше не будет.

– Пришлось пообещать, что если повезет, купим ему машину. У него же друг из Самохваловичей недавно в игре "Удача в придачу!" выиграл крупный приз и как раз себе новое авто приобрел, – смеется победительница.

Супруги никак не ожидали, что все сказанное исполнится, да еще так скоро!

– Ехала из командировки с коллегами, и тут звонок. Первыми моими словами было: это шутка? Коллеги поверили даже быстрее, чем я! – улыбается Ирина Леонович. – Это был огромный шок. Сразу позвонила дочке с мужем. Говорю: сядьте, мы выиграли с вами 30 000… Ну и все начали кричать!

"Поменяю мебель, дочкам помогу и куплю корову!"

Ольге Кравцовой из агрогородка Большое Малешево Столинского района, что в Брестской области, бурю эмоций по поводу выигрыша удалось пережить сразу дважды!

"Евроопт" в агрогородке Большое Малешево принес большую удачу Ольге Кравцовой!

– Я сначала подумала, что выиграла 2 000 рублей. Порадовалась, конечно, начала планировать, на что их лучше потратить, ведь нужно многое. И тут во время очередного поздравления понимаю, что выиграла в десять раз больше: не 2 000, а 20 000 рублей! – вспоминает тот момент Ольга Владимировна.

Кстати, "Евроопт" в агрогородке Большое Малешево открыли всего пару месяцев назад. И сразу такая удача!

– Все, что нужно, там покупаю. В воскресенье вот пошла за хлебом, думаю, 10 ноября у меня день рождения, куплю внучкам по шоколадке, они же придут меня поздравить. Взяла еще по вафельке заодно, получилось два кода. Потом, во вторник, еще смехом так продавщице пожаловалась: вот, покупала, покупала и ничего не выиграла. А вечером звонок – 20 000! – смеется победительница.

Ольга Кравцова уже на пенсии, но продолжает трудиться бухгалтером на местном предприятии. Так что выигрыш расписала по пунктам очень профессионально.

– Мебель мне надо поменять, уже вся поизносилась. И корову купить, а это тысяча долларов! Ну и дочкам помочь, конечно, одна рядом со мной живет, строится, вторая в Молодечно. На пенсию особо не поможешь, а тут такая возможность появилась!

Покупайте "товары удачи" и выигрывайте денежные призы!

Вы тоже можете выиграть крупную сумму, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается. Победителей 133-го тура ждут тысячи различных призов, включая крупные денежные суммы по 20 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей и 50 000 рублей!

Участвовать в розыгрыше призов будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка", получившие игровые коды за свои покупки с 4 по 17 ноября.

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" – и участвуйте в розыгрыше призов 19 ноября!

Победителей нового тура определят 19 ноября в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрыша – в 18:20.

Желаем удачи!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 132". Срок проведения: 21.10.2019 г. — 09.01.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3649 от 08.10.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 133". Срок проведения: 04.11.2019 г. — 23.01.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3663 от 23.10.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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