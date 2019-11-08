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08 ноября 2019, 08:30

Квартира, прибавка к пенсии и… корова! Что в планах у победителей нового тура игры "Удача в придачу!"

Призы главным победителям 132-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6
Призы главным победителям 132-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

Во вторник, 5 ноября, удача в очередной раз постучалась в дома тысяч покупателей магазинов "Евроопт", "Хит!" и онлайн-гипермаркета "Е-доставка". В этот день состоялся розыгрыш призов 132-го тура игры "Удача в придачу!". А уже 7 ноября в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 чествовали главных счастливчиков, выигравших крупные денежные суммы.

Сразу на 50 000 рублей пополнился бюджет Ольги Бадытчик, мамы в декрете из Слуцка. Приз в 40 000 рублей выиграла Галина Сопелева, пенсионерка из Могилева. Удача улыбнулась и научному сотруднику Ирине Леонович из деревни Слобода Минского района – она стала обладательницей 30 000 рублей. А 20 000 рублей достались бухгалтеру Ольге Кравцовой из агрогородка Большое Малешево Столинского района. Чтобы пользоваться деньгами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

"Своего жилья у нас нет, так что главная мечта о нем!"

Ольга Бадытчик из города Слуцка, что в Минской области, в игре "Удача в придачу!" участвует уже третий год. Как оказалось, совсем не зря, результат такой настойчивости – выигрыш 50 000 рублей!

Ольга Бадытчик из Слуцка в игре участвует уже три года. Результат – 50 000 рублей!
Ольга Бадытчик из Слуцка в игре участвует уже три года. Результат – 50 000 рублей!

– Когда делаем покупки в магазинах "Евроопт" или "Хит!", всегда стараемся приобрести что-то на удачу, а вдруг повезет? А о выигрыше узнали в день, когда сыну как раз исполнилось 10 месяцев. Между собой теперь шутим: если пятьдесят тысяч выиграли на 10 месяцев, что будет тогда на годик?! – смеется мама в декрете.

По словам Ольги, свою счастливую покупку они сделали в слуцком магазине "Хит!". Что именно брали, точно уже и не помнит. А вот момент победы забыть трудно!

– Первым делом стали пересматривать эфир в записи: правда или нет? Буквально за пару минут успели поздравить родители, напарница, одноклассница… – вспоминает она.

Сегодня 50 000 рублей уже в руках – время строить планы!

"Как выиграть? Зайти в магазин, взять "товары удачи". И ждать!"
"Как выиграть? Зайти в магазин, взять "товары удачи". И ждать!"

– Мы живем на два города: пару неделек у родителей в Минске, пару в Слуцке. Своего жилья у нас нет, так что главная мечта, конечно, об этом. Честно говоря, таких денег у нас в руках еще никогда не было, – признается Ольга Бадытчик.

И делится своим секретом победы:

– Как выиграть? Зайти в магазин, взять "товары удачи" минимум на 2 рубля. И ждать!

"Про свой выигрыш я даже частушки сочинила!"

Галина Сопелева из Могилева – обладательница 40 000 рублей – настоящий энерджайзер.

О своей победе Галина Сопелева из Могилева рассказывает с юмором: не жила богато, а теперь пора начинать!
О своей победе Галина Сопелева из Могилева рассказывает с юмором: не жила богато, а теперь пора начинать!

– Ой, я уже даже частушки на тему своей победы сочинила! – признается сходу она.

И тут же задорно озвучивает одну из них:

– Я богатая невеста, меня можно замуж брать, денег выиграла немножко, надо продолжать играть!

Свою биографию могилевчанка в шутку и всерьез называет "героической". После нархоза прошла путь от продавца до юрисконсульта, а после этого успела три года отслужить в берлинской бригаде в Германии, выйти замуж "в Болгарию" и вернуться в родной Могилев.

Сейчас Галина Николаевна уже на пенсии и заботится о родителях, инвалидах второй группы. Но при этом находит силы и на оптимизм, и на творчество: ее стихи печатают газеты, а экспромты получают призы на радио.

– К Новому году думала пойти подработать, может быть, конфеты в магазине посортировать, а тут видите, какая на меня свалилась удача! Какой "товар удачи" покупала? Мама в госпитале лежала, вот вафельки ей отвезла,- рассказывает она.

И с юмором делится планами на выигрыш:

– Положу на вклад, будет мне хорошее подспорье к пенсии! Помогу близким, которых всегда стараюсь поддерживать финансово. И, конечно, буду вкладывать средства в свою Могилевскую область. У нас есть организации, которые с удовольствием примут меня здесь: это стоматология, парикмахерская… Вот туда и буду инвестировать. Обычно говорят: не жил богато, нечего и начинать, а у меня наоборот: не жила богато, а теперь буду начинать!

"Говорю: сядьте, мы выиграли 30 000… Ну и все начали кричать!"

Ирина Леонович из деревни Слобода Минского района, которая работает научным сотрудником в институте плодоводства, с ужасом думает, что 30 000 рублей могли пройти мимо. Ведь в тот день она совсем забыла про "товар удачи"!

Ирина Леонович из деревни Слобода про "товар удачи" вспомнила уже на кассе!
Ирина Леонович из деревни Слобода про "товар удачи" вспомнила уже на кассе!

– Мы обычно делаем покупки в большом минском гипермаркете на Монтажников, и как-то все время берем "товары удачи" на зале. А тут забыли. Хорошо, что уже на кассе перед нами женщина брала шоколадки. Я вспомнила и тоже схватила две с орехами, – рассказывает она.

Кстати, как раз в этот день супруг Ирины грозился, что если опять не выиграют, – покупать "товары удачи" больше не будет.

– Пришлось пообещать, что если повезет, купим ему машину. У него же друг из Самохваловичей недавно в игре "Удача в придачу!" выиграл крупный приз и как раз себе новое авто приобрел, – смеется победительница.

Супруги никак не ожидали, что все сказанное исполнится, да еще так скоро!

– Ехала из командировки с коллегами, и тут звонок. Первыми моими словами было: это шутка? Коллеги поверили даже быстрее, чем я! – улыбается Ирина Леонович. – Это был огромный шок. Сразу позвонила дочке с мужем. Говорю: сядьте, мы выиграли с вами 30 000… Ну и все начали кричать!

"Поменяю мебель, дочкам помогу и куплю корову!"

Ольге Кравцовой из агрогородка Большое Малешево Столинского района, что в Брестской области, бурю эмоций по поводу выигрыша удалось пережить сразу дважды!

"Евроопт" в агрогородке Большое Малешево принес большую удачу Ольге Кравцовой!
"Евроопт" в агрогородке Большое Малешево принес большую удачу Ольге Кравцовой!

– Я сначала подумала, что выиграла 2 000 рублей. Порадовалась, конечно, начала планировать, на что их лучше потратить, ведь нужно многое. И тут во время очередного поздравления понимаю, что выиграла в десять раз больше: не 2 000, а 20 000 рублей! – вспоминает тот момент Ольга Владимировна.

Кстати, "Евроопт" в агрогородке Большое Малешево открыли всего пару месяцев назад. И сразу такая удача!

– Все, что нужно, там покупаю. В воскресенье вот пошла за хлебом, думаю, 10 ноября у меня день рождения, куплю внучкам по шоколадке, они же придут меня поздравить. Взяла еще по вафельке заодно, получилось два кода. Потом, во вторник, еще смехом так продавщице пожаловалась: вот, покупала, покупала и ничего не выиграла. А вечером звонок – 20 000! – смеется победительница.

Ольга Кравцова уже на пенсии, но продолжает трудиться бухгалтером на местном предприятии. Так что выигрыш расписала по пунктам очень профессионально.

– Мебель мне надо поменять, уже вся поизносилась. И корову купить, а это тысяча долларов! Ну и дочкам помочь, конечно, одна рядом со мной живет, строится, вторая в Молодечно. На пенсию особо не поможешь, а тут такая возможность появилась!

Покупайте "товары удачи" и выигрывайте денежные призы!

Вы тоже можете выиграть крупную сумму, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается. Победителей 133-го тура ждут тысячи различных призов, включая крупные денежные суммы по 20 000 рублей, 30 000 рублей, 40 000 рублей и 50 000 рублей!

Участвовать в розыгрыше призов будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка", получившие игровые коды за свои покупки с 4 по 17 ноября.

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" – и участвуйте в розыгрыше призов 19 ноября!
Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" – и участвуйте в розыгрыше призов 19 ноября!

Победителей нового тура определят 19 ноября в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканале ОНТ, сайте evroopt.by и на официальных страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало розыгрыша – в 18:20.

Желаем удачи!

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 132". Срок проведения: 21.10.2019 г. — 09.01.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3649 от 08.10.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 133". Срок проведения: 04.11.2019 г. — 23.01.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3663 от 23.10.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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