Квартира - с любовью! Лучшие условия от застройщика - для комплекса в центре Минска!

Март просто посвящен любви! И праздник женщин, и пробуждение природы. Первые подснежники и песни птиц в парках. И солнце, с каждым днем набирающее силу. Март окрыляет! И зовет сделать больше и лучше - во имя любви. Решиться на поступки, которые казались несбыточными. Воплотить мечты, которые считались неосуществимыми. Для многих из нас такой мечтой является собственная квартира в Минске.

Весна - время покупать!

В жилом комплексе "Минск Мир" - весенняя акция и лучшие предложения! Центр города, всего несколько минут до площади Независимости и вокзала. В этом потрясающем месте праздничная акция от застройщика позволяет приобрести квартиру на невероятно выгодных условиях, в том числе в кредит с самыми приятными процентами и в уникальную рассрочку до 10 лет! Свое жилье становится реальностью для большинства белорусских семей с постоянным доходом!

В жилом комплексе "Минск Мир" - весенняя акция и лучшие предложения!

Большой выбор квартир - на любой вкус! В семи домах комплекса "Минск Мир" установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

Кроме того, на время акции на квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием средств для первого взноса.

Акция действует на квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка".

Дом "Пекин"

Дом "Сидней Люкс"

Дом "Гонконг"

Дом "Нью-Йорк"

Дом "Сан-Франциско"

Дом "Токио"

Дом "Александрия"

И рассрочка, и кредиты под выгодные проценты - это приемлемые для многих условия по первому взносу и вполне доступные ежемесячные выплаты, которые зачастую сравнимы со стоимостью арендного жилья в столице.

Спрос на квартиры в новостройках Минска постоянно растет. Снижение ставки рефинансирования сделало кредитование в коммерческих банках привлекательным, а особенно - по партнерским программам, когда проценты оказываются гораздо ниже базовой ставки! Финансовая стабилизация позволяет лучше планировать свои доходы, и квартиры покупаются все более активно. Растет спрос - увеличиваются и цены. Так, небольшие квартиры-студии буквально за месяц прибавили в цене около 4 тысяч!

Инвестирование на растущем рынке - правильное решение, ведь цена приобретаемой недвижимости увеличивается. В хорошо известном комплексе "Маяк Минска", строительство которого завершается у Национальной библиотеки, квартиры за это врем подорожали в два раза! Наполовину дороже стали и квартиры в первых секциях дома "Эмиратс Волна" комплекса "Минск Мир", которые скоро будут сданы. А ведь люди приобрели это жилье совсем недавно!

Специалисты рынка недвижимости считают, что в престижных столичных комплексах после их завершения цена метра жилой недвижимости может вырасти до 3-5 тысяч евро. Все объяснимо: у жилья европейского уровня будет абсолютно европейский уровень цен!

Лобби дома "Пекин"

Лобби дома "Александрия"

Лобби дома "Сан-Франциско"

Стоимость квартиры в завершенном комплексе - это не только цена квадратного метра, но и всей окружающей инфраструктуры. Застройщик подчеркивает, что продает не метры, а стиль жизни. Квартиры, в которых максимально используется жилое пространство, и все преимущества городской инфраструктуры в шаговой доступности.

Решение о покупке квартиры сейчас - это не только правильное вложение средств, но и вклад в будущее ваших детей и внуков! Это уверенность в том, что недвижимость, приобретаемая сегодня, будет пользоваться спросом и высоко оцениваться и завтра!

В полное мере это касается комплекса "Минск Мир", который устремлен в завтрашний день. Его называют городом в городе, ведь здесь в шаговой доступности будет все необходимое для комфортной и счастливой жизни. Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Его преимущества - в каждой детали.

Транспорт. Комплекс обладает уникальной транспортной инфраструктурой - отсюда легко добраться в любой конец Минска. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку город

Забота о детях. Для молодых и активно растущих семей в "Минск Мире" создаются все условия - в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.

В каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа

Активная городская жизнь. Здесь появится вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура - на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Вопросы экологии. Все дворы "Минск Мира" - с ландшафтным дизайном и озеленением. Здесь появятся красивые зеленые бульвары для неспешных прогулок. В комплексе также будет разбит современный красивый парк. Это место активного отдыха и релакса - игровые и спортивные городки, тихие аллеи, фонтаны и скульптурные арт-объекты - в парк будут с удовольствием ходить и стар, и млад. А для семей с детьми он станет абсолютно уникальной возможностью каждый день устраивать прогулки на свежем воздухе!

Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома

Современные тренды. Очень важная особенность комплекса в том, что все его кварталы будут связаны единой сетью велодорожек. Это не просто мода - это стиль жизни современной Европы!

Потрясающий шопинг. Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр - "Мара Молл". Кроме того, комплекс насыщен коммерческой инфраструктурой - первые этажи многих домов будут целыми галереями магазинов, кафе, студий красоты, медицинских кабинетов, салонов сферы услуг.

Бизнес-среда. Деловое сердце комплекса - Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

И все эти преимущества воплощаются в реальную жизнь прямо сегодня! Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса "Минск Мир", можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Кроме участвующих в акции домов, у застройщика есть еще несколько интереснейших предложений. У каждого - свои преимущества и интересные особенности!

Хотите метро у подъезда? Вам - в дом "Эмиратс Волна" в квартале "Эмиратс Люкс"!

Дом "Эмиратс Волна" в квартале "Эмиратс Люкс"

В продажу поступили две последние секции дома - 7-я и 8-я. В первых шести секциях распроданы уже все квартиры, и поэтому многие покупатели с нетерпением ждали начала продаж. По сути, это последняя возможность стать жителем квартала "Эмиратс Люкс", строительство которого в комплексе "Минск Мир" практически завершено!

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры. Квартиры-студии, так называемые "евродвушки" и "евротрешки" имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах - от 51 до 113 "квадратов".

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс "Минск Мир", и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты - производства компании OTIS.

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта

В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком. Площадь лобби превышает 55 кв. метров!

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками стойкой для консьержа и зона ожидания курьера

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он уже введен в эксплуатацию.

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом.

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.

Во дворе дома "Эмиратс Волна" предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки. С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр - его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров!

Торговый цент почти достроен

Дом расположен буквально у выходов со строящейся станции метро "Аэродромная" новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.

Квартиры с торцевой стороны окнами будут смотреть на парк, МФЦ Minsk World и торговый центр "Мара Молл" - вид потрясающий!

Хотите почувствовать энергию и ритм Северной Америки? Добро пожаловать в одноименный квартал. Здесь только что началась продажи квартир в доме "Квебек"!

Дом "Квебек"

В нем - 20 этажей и 196 квартир свободной планировки площадью от 29 до 65 квадратных метров. Покупатели смогут выбрать себе жилье нужного размера, особенно на старте продаж!

Шесть квартир первого этажа - с индивидуальными террасами и входом прямо с улицы, почти как в таунхаусе! Над входом - стеклянная крыша, защищающая от осадков, но позволяющая свету беспрепятственно вливаться в окна. Второй вход в эти квартиры - традиционный, из лобби.

В квартирах нового здания запланировано панорамное остекление и отличный уровень инсоляции благодаря французским окнам от пола до потолка - солнце будет заглядывать в комнаты свыше двух часов в сутки! И даже в самых небольших студиях предусмотрены не менее двух оконных проемов. В каждой квартире, кроме первого этажа с собственными террасами, будут также застекленные лоджии.

В доме появится три скоростных бесшумных лифта OTIS - проблемы быстрого и комфортного подъема на нужный этаж вообще не возникнет. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг - панорамный, так что осмотреть с высоты весь комплекс "Минск Мир" прямо из его кабины можно позвать большую компанию!

Подъезд сквозной, с двумя входами, а в холле - просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле - стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних питомцев, а также байк-бокс для хранения велосипедов. Есть также удобный пандус.

Дизайнерское лобби дома "Квебек"

Квартал "Северная Америка" хорошо просматривается с улицы Кижеватова. В доме "Квебек" уже начато остекление, а значит, покупателям не придется долго ждать грядущего новоселья!

Квартал "Северная Америка"

Хотите что-то особенное, что привлечет именно вас? Обсудите свои мечты с менеджерами отдела продаж - опытные специалисты обязательно подскажут возможные варианты! Внимание к покупателям - это фирменная черта застройщика. В день 8 Марта, например, каждой посетительнице офиса продаж вручался букет цветов! Просто чтобы было приятно!

А выбрав квартиру, приобрести ее вы сможете с помощью выгодных и удобных финансовых инструментов!

Длительная, до 10 лет в комплексе "Минск Мир", рассрочка от застройщика - это уникальный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров - это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% - на второй и третий год, затем - 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу - собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Ваша квартира - ваша любовь!

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