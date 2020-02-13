Квартира – с любовью! В столичном комплексе "Минск Мир" – грандиозная праздничная акция ко Дню Святого Валентина

День влюбленных все ближе! Этот праздник принято отмечать знаками внимания и любви к тем, кто нам действительно дорог. И эта традиция важна, даже если подарок чисто символический – в виде букета цветов или коробочки конфет. Но в этом году День Святого Валентина можно отметить особенно ярко – так, что вашим любимым это запомнится на всю жизнь!

Ведь ко Дню влюбленных в столичном комплексе "Минск Мир" проходит потрясающая праздничная акция – на большой выбор квартир в семи домах установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции! И самое главное – на эти квартиры первоначальный взнос по рассрочке составляет 20%!

При покупке квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио"в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка" можно получить приятную скидку. Специально к празднику снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку – пусть семьи, в которых живет любовь, получат чуть больше возможностей для осуществления главной совместной мечты – о собственном жилье! Семейные ценности – один из важнейших приоритетов компании "Дана Холдингз". Именно поэтому специальная акция была приурочена ко Дню Святого Валентина. Но раз любовь правит миром, уникальная акция действует до конца месяца!

Дом "Пекин"

Дом "Сидней Люкс"

Дом "Нью-Йорк"

Дом "Сан-Франциско"

Дом "Гонконг"

Дом "Токио"

Дом "Александрия"

Многофункциональный комплекс "Минск Мир", который строится по принципу "город в городе", предполагает, что все необходимое для комфортной и счастливой жизни жители будут иметь, что называется, под рукой.

Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

"Минск Мир" – самый масштабный комплекс в Европе

Влюбленные мечтают, что в их семьях зазвенит детский смех. И в "Минск Мире" для семей с детьми создаются все условия – в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.

Квартал "Чемпионов"

Квартал "Северная Америка"

Квартал "Азия"

Квартал "Африка"

Появится и вся остальная необходимая для комфортной жизни инфраструктура – на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл". Он будет выделяться не только своей необычной и современной архитектурой, но и тем, насколько интересно здесь будет пролетать время – откроются лучшие магазины, богатейший фудкорт, появятся развлечения на любой вкус. А уж подобрать подарки на День всех влюбленных здесь будет проще простого!

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком. А кто-то, возможно, повстречает в офисах центра и свою любовь!

Международный финансовый центр Minsk World

Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса "Минск Мир", можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Каждый квартал комплекса "Минск Мир" имеет свои особенности. Например, в кварталах "Африка" и "Азия" будут располагаться детские сады с бассейнами, в квартале "Чемпионов" –школа с огромным стадионом и спортивным городком, а в квартале "Северная Америка" - сразу две современные школы с прекрасным стадионом, турниками и тренажерами.

Школа с огромным стадионом и спортивным городком в квартале "Чемпионов"

Но у всех кварталов комплекса "Минск Мир" есть и очень много общего!

Прежде всего, это отличная транспортная инфраструктура – отсюда действительно легко добраться в любую точку города. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. А главное – до площади Независимости отсюда пять минут на машине, а улица Кижеватова – самый быстрый выезд на МКАД!

Отличная транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Все кварталы – чистые, зеленые, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.

Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома

В комплексе планируется разбить современный красивый парк площадью 10 гектаров. Прохлада зелени, возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада и назначить романтическое свидание на дальней аллее – такие замечательные перспективы обрадуют жителей комплекса всех возрастов! И для каждого квартала, по сути, парк будет в шаговой доступности.

Еще одна приятная особенность – все кварталы комплекса будут связаны единой сетью велодорожек. Спокойная вечерняя велопрогулка или интенсивная утренняя тренировка – для любителей байков здесь будут созданы все условия!

Внутренние дворы кварталов, как это принято в комплексе "Минск Мир", будут свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

И, конечно же, социальные объекты шаговой доступности тоже будут присутствовать в каждом квартале. Во всем комплексе предусмотрено возведение большого количества коммерческих помещений, которые будут располагать в том числе на первых этажах жилых зданий. Так что магазины и бары, студии красоты и кабинеты стоматологии, спортивные залы и туристические офисы появятся буквально рядом с домом, в каком бы квартале не поселиться!

В каком доме выбрать квартиру? В "Нью-Йорке" с панорамным лифтом и зеркальным фасадом или в пятисекционном "Пекине"? А может, в "Александрии", фасад которой венчают лучи Александрийского маяка? Или в "Сиднее Люкс", который больше всего похож на прибрежный морской отель?

Выбор широк, но главное, что у всех домов, которые строятся в комплексе "Минск Мир", есть общие черты, которые сделают жизнь в этих зданиях особенно уютной и комфортной.

Покупатели прежде всего обращают внимание на то, что все квартиры – свободной планировки. Никто не диктует расположение комнат, никто не возводит лишних стен и дверей – хозяева квартир сами решают, как обустроить жилое пространство на свой вкус. И это очень важное преимущество организации современного жилого пространства.

Еще одна уникальная особенность – прекрасная инсоляция каждого помещения. Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна – все сделано для того, чтобы запустить в квартиры как можно больше света и солнца!

Все квартиры с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Все стеклопакеты – от ведущих мировых производителей. Нижние секции панорамных окон – из небьющегося стекла, на всех открывающихся створках – детские замки безопасности. Широко применяется специальная тонировка стекол, которая украшает стеклянные фасады зданий.

Специальная тонировка стекол становится прекрасным барьером на пути ультрафиолета и одновременно украшает стеклянные фасады зданий

Все дома – просто "небоскребы" по минским меркам, до 25 этажей! Но любой этаж – не проблема, ведь в каждом подъезде – по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS. Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности, они обеспечивают моментальный и комфортный подъем на любой этаж. А есть и совершенно эксклюзивные решения – панорамные лифты!

Во всех домах по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS

В доме "Нью-Йорк" жители будут каждый день с восторгом пользоваться панорамным лифтом!

Входные вестибюли – сквозные. Два выхода – на улицу и в зеленый двор обеспечивают особое удобство – не нужно обходить дом, чтобы попасть к машине или пойти погулять с ребенком в коляске.

В каждом доме – просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком. В домах также обустраиваются байкбоксы и расширенные тамбуры для хранения колясок.

Лобби дома "Пекин"

Лобби дома "Сидней"

Лобби дома "Александрия"

Лобби дома "Сан-Франциско"

И в каждом дворе – детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном.

Детские и спортивные площадки в каждом дворе, а также зоны спокойного отдыха с лавочками и ландшафтным дизайном

Согласитесь, описания домов и кварталов соблазнительны. И самое главное – эти квартиры есть возможность приобрести для большинства белорусских семей со стабильным доходом! Об этом позаботился застройщик, для которого одна из важнейших целей – сделать доступным собственное жилье для всех белорусских семей!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе "Минск Мир" она предоставляется до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос. Но по акции первый взнос снижен – можно внести 20% и оформлять договор рассрочки! И к каждому покупателю у компании индивидуальный подход – даже отсутствие достаточных средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.

Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку. Ведь цены квадратного метра в самых популярных домах именно сейчас акционные!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. По программе Беларусбанка ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% – на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Акция ко Дню влюбленных – это существенные и очень приятные скидки для тех, кто хотел бы приобрести собственную столичную квартиру. Но ее подлинный смысл гораздо глубже. Ведь правду говорят – с милым рай в шалаше. Но все же в собственной квартире Эдем расцветает особыми, неповторимыми красками. Это своя территория, где мужчина, наконец, может быть сильным, самостоятельным и нежным, а женщина – заботливой, любящей и мудрой. Семью скрепляет не только романтика любящих сердец, но и надежные стены собственного дома. Стены, в которых расти детям. И которые можно завещать внукам как разумную и выгодную инвестицию в город будущего!

Все подробности по самым привлекательным условиям покупки квартир по праздничной акции ко Дню влюбленных можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. В связи с ажиотажным спросом на акционные квартиры офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Любовь действует! И помогает осуществить мечты о собственном доме!

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