Квартира, три авто и большие деньги от "Евроопт"! Главный приз во вторник разыграет певица Влада!

Есть новости, которые не требуют долгих вступлений. И эта именно из таких!
Уже завтра "Евроопт" разыграет НОВЫЕ призы среди участников 98-го тура игры
Главный приз этой недели разыграет одна из самых ярких представительниц шоу-бизнеса нашей страны, постоянная участница престижных фестивалей и телепроектов, в творческом багаже которой 3 сольных альбома и 11 видеоклипов, солистка Белгосфилармонии, "Блондинка – зима" белорусской эстрады – певица Влада!
Именно Влада во вторник вытянет из лототрона в студии игры
Тройка серебристых "Джили Атлас" – стильных внедорожников – также порадует своих будущих владельцев: новые, прямо из салона, просторные, с коробкой автомат и бензиновым двигателем – то, что нужно в зимний период.
Ну, а как распорядиться солидной суммы в 40 000 рублей – решать только победителям. Куда бы вы потратили такую немалую сумму? Загадайте желание, и, быть может, завтра повезет именно вам!
Следите за розыгрышем 98-го тура игры
Тем временем уже стартовал новый тур игры, а это значит, что любая покупка, совершенная вами на этой неделе, может стать удачной в следующий вторник! 18 декабря будут разыграны еще одна квартира в Минске, 3 внедорожника "Джили Атлас", две суммы по 40 000 рублей и еще более 20 000 других призов!
Верьте в свою фортуну и не забудьте пойти ей навстречу. Для этого нужно всего лишь совершать покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", где за каждые 10 рублей в чеке с "товаром удачи" и применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты вам будет начислен игровой код. Каждый код – это один шаг навстречу удаче, так что чем больше кодов – тем выше вероятность стать победителем.
Новый год совсем близко, так почему бы не дать своей судьбе шанс преподнести вам невероятный сюрприз? С игрой
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4253 BYN
|2.421 BYN
|2.43 BYN
|USD
|2.1329 BYN
|2.125 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.1894 BYN
|3.192 BYN
|3.21 BYN